https://ria.ru/20240320/turpotok-1934478965.html

Никитин: ВСМ Москва – Петербург увеличит турпоток и население региона

Никитин: ВСМ Москва – Петербург увеличит турпоток и население региона - РИА Новости, 20.03.2024

Никитин: ВСМ Москва – Петербург увеличит турпоток и население региона

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург увеличит турпоток, инвестиции, население в Великом Новгороде в два... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:51

2024-03-20T14:51

2024-03-20T14:51

андрей никитин (политик)

великий новгород

высокоскоростная магистраль

ржд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург увеличит турпоток, инвестиции, население в Великом Новгороде в два раза, заявил глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Россия строит первую в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург: старт проекту 14 марта дал президент России Владимир Путин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут. Путь из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга сократится с 3 часов до 29 минут. И Новгородская область, по словам Никитина, больше не будет "в стороне", а превратится в регион, стоящий на самом главном транспортном маршруте. "С появлением ВСМ туристический поток на Новгородчину может вырасти в два раза, с нынешних 1,7 миллиона человек в год до 3,5 миллиона… Высокими темпами будет развиваться региональная экономика. За период стройки и первые 20 лет эксплуатации ВСМ бюджет Новгородской области может получить более 154 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений. Вырастет объем инвестиций... и качество жизни, будет совершенствоваться социальная инфраструктура", - рассказал Никитин в статье "Ведомостей". По его словам, благодаря ВСМ новгородцы не будут больше переезжать жить в столицу из-за работы, поскольку смогут добраться до нее за полчаса. А жители столиц смогут перебраться в регион ради спокойной и тихой жизни. Новое развитие области даст и проект "Город-Университет": в Великом Новгороде началось строительство университетского кампуса мирового стандарта. Это позволит привлечь молодежь. "По данным аналитиков Сбера… население Великого Новгорода вырастет с нынешних 223 000 человек до порядка 500 000 человек уже к 2035 году или чуть раньше. Это говорит как минимум о том, что нам нужен новый генплан, который учтет меняющуюся реальность… Убежден, что необходима широкая общественная дискуссия о перспективах развития Новгородчины в контексте строительства ВСМ, и мы ее организуем", - заключил он.

https://ria.ru/20240314/vsm-1932978596.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей никитин (политик), великий новгород, высокоскоростная магистраль, ржд