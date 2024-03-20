https://ria.ru/20240320/tsern-1934428897.html
МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым
МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым - РИА Новости, 20.03.2024
МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым
Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановить сотрудничество с Россией политизированное и абсолютно неприемлемое, заявила... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:09
2024-03-20T12:09
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановить сотрудничество с Россией политизированное и абсолютно неприемлемое, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Пятнадцатого декабря 2023 года в ходе закрытого заседания совета Европейской организации по ядерным исследованиям, государствами — участниками этой структуры было принято решение не продлевать соглашение о сотрудничестве с нашей страной. Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества", — сказала она.Захарова отметила, что Россия остается открытой к взаимодействию с теми, кто готов выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе.Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области фундаментальных исследований, подчеркнула представитель МИД. Директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев в конце декабря сообщил, что специалисты учреждения продолжат сотрудничать с ЦЕРН до осени 2024 года.Накануне официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье подтвердил РИА Новости, что около 500 специалистов, связанных с Россией, прекратят сотрудничество 30 ноября. В Институте ядерной физики СО РАН подчеркнули, что такое развитие событий негативно влияет на научные исследования как самого центра, так и научных институтов в России.
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россия, космос - риа наука, швейцария, франция, мария захарова
Россия, Космос - РИА Наука, Швейцария, Франция, Мария Захарова
МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым
Захарова назвала отказ ЦЕРН сотрудничать с РФ политизированным и неприемлемым
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановить сотрудничество с Россией политизированное и абсолютно неприемлемое, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Пятнадцатого декабря 2023 года в ходе закрытого заседания совета Европейской организации по ядерным исследованиям, государствами — участниками этой структуры было принято решение не продлевать соглашение о сотрудничестве с нашей страной. Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества", — сказала она.
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Захарова отметила, что Россия остается открытой к взаимодействию с теми, кто готов выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе.
Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области фундаментальных исследований, подчеркнула представитель МИД.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Организация при участии ученых из многих стран, в том числе из России, построила на границе Франции и Швейцарии Большой адронный коллайдер. С его помощью удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за наличие массы у других частиц.
Директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев в конце декабря сообщил, что специалисты учреждения продолжат сотрудничать с ЦЕРН до осени 2024 года.
Накануне официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье подтвердил РИА Новости, что около 500 специалистов, связанных с Россией
, прекратят сотрудничество 30 ноября.
В Институте ядерной физики СО РАН
подчеркнули, что такое развитие событий негативно влияет на научные исследования как самого центра, так и научных институтов в России.
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