https://ria.ru/20240320/tsern-1934428897.html

МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым

МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым - РИА Новости, 20.03.2024

МИД назвал решение ЦЕРН не продлевать соглашение с Россией неприемлемым

Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановить сотрудничество с Россией политизированное и абсолютно неприемлемое, заявила... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:09

2024-03-20T12:09

2024-03-20T13:17

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановить сотрудничество с Россией политизированное и абсолютно неприемлемое, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Пятнадцатого декабря 2023 года в ходе закрытого заседания совета Европейской организации по ядерным исследованиям, государствами — участниками этой структуры было принято решение не продлевать соглашение о сотрудничестве с нашей страной. Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми. Они в корне противоречат духу научного сотрудничества", — сказала она.Захарова отметила, что Россия остается открытой к взаимодействию с теми, кто готов выстраивать отношения на равноправной и взаимоуважительной основе.Военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области фундаментальных исследований, подчеркнула представитель МИД. Директор Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев в конце декабря сообщил, что специалисты учреждения продолжат сотрудничать с ЦЕРН до осени 2024 года.Накануне официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье подтвердил РИА Новости, что около 500 специалистов, связанных с Россией, прекратят сотрудничество 30 ноября. В Институте ядерной физики СО РАН подчеркнули, что такое развитие событий негативно влияет на научные исследования как самого центра, так и научных институтов в России.

https://ria.ru/20240319/skif-1934171184.html

https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html

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россия, космос - риа наука, швейцария, франция, мария захарова