https://ria.ru/20240320/ssha-1934560595.html

В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России

В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России - РИА Новости, 20.03.2024

В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России

Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не знаком с сообщениями о том, что госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал коллективное осуждение... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:16

2024-03-20T20:16

2024-03-20T20:26

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не знаком с сообщениями о том, что госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал коллективное осуждение выборов в РФ на уровне G7, но считает, что такие публикации не соответствуют действительности."Я не видел этого сообщения. И я не считаю, что это правда", - сказал он на брифинге.Итальянская газета la Repubblica утверждает, что Блинкен заблокировал текст заявления "Большой семерки" под председательством Италии с осуждением президентских выборов в России. По информации издания, текст был согласован итальянским председательством в G7 с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Свои возражения Блинкен обосновал нежеланием давать повод РФ вмешиваться в ноябрьские выборы в США, утверждалось в публикации.США в индивидуальном порядке раскритиковали российские выборы за якобы недостаток демократичности, но неоднократно дали понять, что признают их победителя Владимира Путина президентом России.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов в РФ, заявила, что Владимир Путин - лидер России. Салливан на аналогичный вопрос отметил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и США будут действовать исходя из этого.

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

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россия, государственный департамент сша, в мире, энтони блинкен, сша, италия, владимир путин, джейк салливан