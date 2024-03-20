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В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России - РИА Новости, 20.03.2024
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20:16 20.03.2024 (обновлено: 20:26 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ssha-1934560595.html
В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России
В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России - РИА Новости, 20.03.2024
В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России
Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не знаком с сообщениями о том, что госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал коллективное осуждение... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:16
2024-03-20T20:26
россия
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в мире
энтони блинкен
сша
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не знаком с сообщениями о том, что госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал коллективное осуждение выборов в РФ на уровне G7, но считает, что такие публикации не соответствуют действительности."Я не видел этого сообщения. И я не считаю, что это правда", - сказал он на брифинге.Итальянская газета la Repubblica утверждает, что Блинкен заблокировал текст заявления "Большой семерки" под председательством Италии с осуждением президентских выборов в России. По информации издания, текст был согласован итальянским председательством в G7 с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Свои возражения Блинкен обосновал нежеланием давать повод РФ вмешиваться в ноябрьские выборы в США, утверждалось в публикации.США в индивидуальном порядке раскритиковали российские выборы за якобы недостаток демократичности, но неоднократно дали понять, что признают их победителя Владимира Путина президентом России.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов в РФ, заявила, что Владимир Путин - лидер России. Салливан на аналогичный вопрос отметил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и США будут действовать исходя из этого.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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россия, государственный департамент сша, в мире, энтони блинкен, сша, италия, владимир путин, джейк салливан
Россия, Государственный департамент США, В мире, Энтони Блинкен, США, Италия, Владимир Путин, Джейк Салливан
В Госдепе высказались о "запрете" Блинкена на осуждение выборов в России

В Госдепе назвали данные о запрете Блинкена на осуждение выборов в РФ ложью

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Ведант Патель заявил, что не знаком с сообщениями о том, что госсекретарь Энтони Блинкен заблокировал коллективное осуждение выборов в РФ на уровне G7, но считает, что такие публикации не соответствуют действительности.
"Я не видел этого сообщения. И я не считаю, что это правда", - сказал он на брифинге.
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Итальянская газета la Repubblica утверждает, что Блинкен заблокировал текст заявления "Большой семерки" под председательством Италии с осуждением президентских выборов в России. По информации издания, текст был согласован итальянским председательством в G7 с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Свои возражения Блинкен обосновал нежеланием давать повод РФ вмешиваться в ноябрьские выборы в США, утверждалось в публикации.
США в индивидуальном порядке раскритиковали российские выборы за якобы недостаток демократичности, но неоднократно дали понять, что признают их победителя Владимира Путина президентом России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о легитимности президентских выборов в РФ, заявила, что Владимир Путин - лидер России. Салливан на аналогичный вопрос отметил, что реальность состоит в том, что Путин является президентом России, и США будут действовать исходя из этого.
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РоссияГосударственный департамент СШАВ миреЭнтони БлинкенСШАИталияВладимир ПутинДжейк Салливан
 
 
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