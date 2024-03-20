https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934465444.html

Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике

Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике - РИА Новости, 20.03.2024

Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике

Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:10

2024-03-20T14:10

2024-03-20T14:11

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934426955_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf778dda77d299b0e1833dd3b8442dff.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся Украиной, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала года уничтожены четыре танка "Абрамс" и пять "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)