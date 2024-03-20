https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934465444.html
Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике
Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике
Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:10
2024-03-20T14:10
2024-03-20T14:11
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся Украиной, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "С начала года уничтожены четыре танка "Абрамс" и пять "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу рассказал об уничтоженной с начала года западной военной технике
Шойгу: ВС РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard, 6 установок HIMARS, 5 Patriot
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие с начала 2024 года уничтожили четыре танка Abrams, пять Leopard, шесть установок РСЗО HIMARS и пять комплексов Patriot, применявшихся Украиной, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"С начала года уничтожены четыре танка "Абрамс" и пять "Леопардов", 27 машин "Брэдли", шесть пусковых установок "Хаймарс", 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять "Пэтриотов", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
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