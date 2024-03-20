https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934376865.html

В Харьков прибыли говорящие по-польски военные, сообщил Марочко

В Харьков прибыли говорящие по-польски военные, сообщил Марочко - РИА Новости, 20.03.2024

В Харьков прибыли говорящие по-польски военные, сообщил Марочко

Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T07:33

2024-03-20T07:33

2024-03-20T10:10

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ЛУГАНСК, 20 мар – РИА Новости. Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия Харькова, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На территорию одного из промышленных предприятий города Харькова на гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом. Бойцы между собой общаются на польском языке", – рассказал Марочко. По его словам, это подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану. "На данный момент идет передача объекта и ознакомление с задачами. Хотелось бы отметить, что ранее на территории этого же предприятия были выявлены системы ПВО западного образца", – отметил эксперт.

https://ria.ru/20240312/naemnik-1932413694.html

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харьков, луганская народная республика, андрей марочко, в мире