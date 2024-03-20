https://ria.ru/20240320/smartfony-1934372419.html
Роскачество оценило угрозу превращения iPhone в "кирпичи"
Роскачество оценило угрозу превращения iPhone в "кирпичи" - РИА Новости, 20.03.2024
Роскачество оценило угрозу превращения iPhone в "кирпичи"
Корпорации Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, в таком случае гаджеты превратятся в "кирпичи", однако для самих... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:44
2024-03-20T05:44
2024-03-20T10:43
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сергей кузьменко
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Корпорации Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, в таком случае гаджеты превратятся в "кирпичи", однако для самих производителей это чревато репутационным ущербом, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.Ранее на неделе депутат Госдумы Антон Горелкин сказал в интервью каналу "Телега Реалити", что допускает при некотором сценарии, что американская компания Apple может отключить все iPhone на территории России, а Google — непрошитые телефоны на Android."Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства", — пояснил Кузьменко.Он отметил, что, хотя у Apple более продвинутая система, но и владельцы Android рискуют столкнуться с серьезными трудностями.Кузьменко пояснил, что в случае с Apple гаджет окажется полностью заблокирован, а все данные на нем будут потеряны. Владельцы Android смогут спасти информацию, однако само устройство без крупных трат вернуть к жизни почти невозможно.В то же время в Роскачестве усомнились, что Apple и Google пойдут на такой шаг. Как пояснил специалист, на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки."Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", — пояснил Кузьменко. Руководитель Центра цифровой экспертизы подчеркнул, что в России также много и иностранцев — кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от местных жителей, которые пользуются зарубежной техникой, хоть и возможная, но крайне сложная задача, требующая дополнительных инвестиций.
https://ria.ru/20240117/slezhka-1921748402.html
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россия, сергей кузьменко, антон горелкин, apple, google, роскачество
Россия, Сергей Кузьменко, Антон Горелкин, Apple, Google, Роскачество
Роскачество оценило угрозу превращения iPhone в "кирпичи"
Роскачество: Apple и Google технически способны отключить смартфоны в России
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Корпорации Google и Apple технически в состоянии отключить все свои смартфоны в России, в таком случае гаджеты превратятся в "кирпичи", однако для самих производителей это чревато репутационным ущербом, рассказал РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Ранее на неделе депутат Госдумы Антон Горелкин
сказал в интервью каналу "Телега Реалити", что допускает при некотором сценарии, что американская компания Apple может отключить все iPhone на территории России, а Google — непрошитые телефоны на Android.
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«
"Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства", — пояснил Кузьменко.
Он отметил, что, хотя у Apple более продвинутая система, но и владельцы Android рискуют столкнуться с серьезными трудностями.
Кузьменко пояснил, что в случае с Apple гаджет окажется полностью заблокирован, а все данные на нем будут потеряны. Владельцы Android смогут спасти информацию, однако само устройство без крупных трат вернуть к жизни почти невозможно.
В то же время в Роскачестве усомнились, что Apple и Google пойдут на такой шаг. Как пояснил специалист, на смартфонах не указано, для какой страны они произведены, а в лицензионном соглашении не прописаны подобные условия для блокировки.
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"Во-вторых, если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций", — пояснил Кузьменко.
Руководитель Центра цифровой экспертизы подчеркнул, что в России также много и иностранцев — кто-то приезжает с рабочими визитами, кто-то навещает родственников, и отделить их от местных жителей, которые пользуются зарубежной техникой, хоть и возможная, но крайне сложная задача, требующая дополнительных инвестиций.