https://ria.ru/20240320/sinagoga-1934066494.html

В Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве отметят праздник Пурим

В Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве отметят праздник Пурим - РИА Новости, 20.03.2024

В Мемориальной синагоге на Поклонной горе в Москве отметят праздник Пурим

Благотворительный вечер, посвященный одному из самых значимых иудейских праздников Пуриму, пройдет в среду в Мемориальной синагоге на Поклонной горе , сообщила... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T01:00

2024-03-20T01:00

2024-03-20T01:00

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российский еврейский конгресс

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благотворительный вечер, посвященный одному из самых значимых иудейских праздников Пуриму, пройдет в среду в Мемориальной синагоге на Поклонной горе , сообщила пресс-служба Российского еврейский конгресс.Пурим в этом году иудеи отмечают с вечера 23 марта до вечера 24 марта."Гостей ждет пуримшпиль (традиционное театрализованное представление на тему истории этого праздника), созданный художественным руководителем театра "Шалом" Олегом Липовецким и сценаристом и поэтом Вадимом Жуком. Постановщик спектакля — выпускник мастерской Брусникина Школы-студии МХАТ Александр Золотовицкий . Также в программе вечера: выступление музыкантов и исполнение заповеди — праздничное застолье. ", - говорится в сообщении.Для детей в течение всего вечера будет работать "Шатер мастеров и мудрецов", где они смогут погрузиться в атмосферу праздника через творческие мастер-классы, театр, интерактивное чтение, фотосессию в карнавальных костюмах, песни и игры под руководством педагогов.Как сообщила пресс-служба вечер будет благотворительным, собранные средства будут направлены на детские еврейские образовательные программы.Пурим — как и многие даты еврейского календаря, отмечается в честь исторического события. В IV веке до н.э. евреи, жившие в Персидской империи, чудом избежали гибели: царедворец Аман — второй человек в империи — подговорил царя Артаксеркса (Ксеркса I) истребить еврейский народ. Евреи спаслись благодаря еврейскому мудрецу Мордехаю и его племяннице царице Эстер, которая сумела вовремя переубедить супруга. На Пурим религиозному еврею предписано напиваться до такой степени, чтобы не суметь отличить слова "будь проклят Аман" от слов "будь благословен Мордехай". Обязательным правилом праздника считается веселое застолье и карнавал, разыгрываются спектакли – "пуримшпили". Согласно Торе, на Пурим нужно посылать подарки друг другу и подаяние бедным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, российский еврейский конгресс, религия