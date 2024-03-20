https://ria.ru/20240320/shtab-1934382491.html

В Кузбассе создали штаб по ликвидации аварии на руднике в Амурской области

В Кузбассе создали штаб по ликвидации аварии на руднике в Амурской области - РИА Новости, 20.03.2024

В Кузбассе создали штаб по ликвидации аварии на руднике в Амурской области

Оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области создали в Кузбассе, его возглавил губернатор региона Сергей Цивилев, сообщает... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:58

2024-03-20T08:58

2024-03-20T09:44

происшествия

амурская область

сергей цивилев

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

распадская угольная компания

чп на руднике "пионер" в амурской области

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КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области создали в Кузбассе, его возглавил губернатор региона Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Обрушение породы на "Пионере" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС. "В администрации правительства Кузбасса начал работу оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер", который возглавил губернатор Сергей Цивилев. В круглосуточном режиме лучшие специалисты ВГСО и МЧС региона будут находиться во взаимодействии со штабом, развернутым на месте аварии", - говорится в сообщении. "Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию на месте аварии, где под завалами до сих пор находятся рабочие рудника. В случае необходимости мы будем оперативно принимать совместные с амурскими коллегами решения по тактике ведения спасательных работ или выделению дополнительных ресурсов для помощи. Спасатели Кузбасса - высококлассные специалисты, которые неоднократно подтверждали высокий уровень профессионализма при ликвидации самых сложных ЧС в регионе и стране. Уверен, что наши ребята окажут реальную помощь", – цитирует Цивилева пресс-служба. В среду из Кузбасса в Амурскую область вылетел самолет ИЛ-76 МЧС России с отрядом в 25 человек на борту. В составе отряда – группа инженерного обеспечения новокузнецкого горноспасательного отряда, два отделения военизированной горной специальной части, пять работников Распадской Угольной компании. Они будут участвовать в поисково-спасательной операции и ликвидации аварии на глубине 125 метров. Для работы на месте ЧС кузбасские спасатели будут использовать две установки для откачки шлама, установку видеонаблюдения для скважин, водолазное снаряжение и другое аварийно-спасательное оборудование. Высокопроизводительный насос, который не поместился в самолет, отправлен в Амурскую область большегрузом в сопровождении ГИБДД.

https://ria.ru/20240319/obval-1934255238.html

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

амурская область

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, сергей цивилев, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), распадская угольная компания, чп на руднике "пионер" в амурской области