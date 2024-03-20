В Кузбассе создали штаб по ликвидации аварии на руднике в Амурской области
Штаб по ликвидации ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области создали в Кузбассе
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса Оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер"
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
Оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер"
КЕМЕРОВО, 20 мар – РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер" в Амурской области создали в Кузбассе, его возглавил губернатор региона Сергей Цивилев, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
Обрушение породы на "Пионере" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. В Амурской области введен региональный режим ЧС.
"В администрации правительства Кузбасса начал работу оперативный штаб по ликвидации аварии на руднике "Пионер", который возглавил губернатор Сергей Цивилев. В круглосуточном режиме лучшие специалисты ВГСО и МЧС региона будут находиться во взаимодействии со штабом, развернутым на месте аварии", - говорится в сообщении.
"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию на месте аварии, где под завалами до сих пор находятся рабочие рудника. В случае необходимости мы будем оперативно принимать совместные с амурскими коллегами решения по тактике ведения спасательных работ или выделению дополнительных ресурсов для помощи. Спасатели Кузбасса - высококлассные специалисты, которые неоднократно подтверждали высокий уровень профессионализма при ликвидации самых сложных ЧС в регионе и стране. Уверен, что наши ребята окажут реальную помощь", – цитирует Цивилева пресс-служба.
В среду из Кузбасса в Амурскую область вылетел самолет ИЛ-76 МЧС России с отрядом в 25 человек на борту. В составе отряда – группа инженерного обеспечения новокузнецкого горноспасательного отряда, два отделения военизированной горной специальной части, пять работников Распадской Угольной компании. Они будут участвовать в поисково-спасательной операции и ликвидации аварии на глубине 125 метров.
Для работы на месте ЧС кузбасские спасатели будут использовать две установки для откачки шлама, установку видеонаблюдения для скважин, водолазное снаряжение и другое аварийно-спасательное оборудование. Высокопроизводительный насос, который не поместился в самолет, отправлен в Амурскую область большегрузом в сопровождении ГИБДД.