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Шойгу рассказал о потерях ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты
Шойгу рассказал о потерях ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу рассказал о потерях ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты
Потери ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили более 3,5 тысячи человек, из них 790... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:07
2024-03-20T14:07
2024-03-20T16:01
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Потери ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты в Белгородской и Курской областях за восемь суток составили более 3,5 тысячи человек, из них 790 погибли, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр заявил, что украинские боевики предпринимали попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. “Наиболее активные действия велись в районе населенного пункта Козинка. Все атаки противника были успешно отражены, он отброшен за пределы российской территории. При этом потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысяч, а точнее 3501 человек, из них 790 – безвозвратные потери”, - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
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курская область, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу рассказал о потерях ВСУ при атаках на приграничные населенные пункты
Шойгу: ВСУ при атаках на приграничные пункты потеряли более 3,5 тысяч человек