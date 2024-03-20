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ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу

ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024

ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу

Украинские военные вели прицельные обстрелы мест голосования во время выборов президента РФ, где были только мирные граждане, об этом было известно их западным... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:02

2024-03-20T14:02

2024-03-20T16:00

выборы президента россии — 2024

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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происшествия

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинские военные вели прицельные обстрелы мест голосования во время выборов президента РФ, где были только мирные граждане, об этом было известно их западным советникам, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, выборы президента рф, происшествия