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ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:02 20.03.2024 (обновлено: 16:00 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shoygu-1934462938.html
ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу
ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу
Украинские военные вели прицельные обстрелы мест голосования во время выборов президента РФ, где были только мирные граждане, об этом было известно их западным... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:02
2024-03-20T16:00
выборы президента россии — 2024
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
выборы президента рф
происшествия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинские военные вели прицельные обстрелы мест голосования во время выборов президента РФ, где были только мирные граждане, об этом было известно их западным советникам, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. "Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, выборы президента рф, происшествия
Выборы президента России — 2024, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Выборы президента РФ, Происшествия
ВСУ прицельно обстреливали места голосования, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ прицельно обстреливали места голосования, о чем знали их советники

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКоллегия Минобороны РФ
Коллегия Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Коллегия Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинские военные вели прицельные обстрелы мест голосования во время выборов президента РФ, где были только мирные граждане, об этом было известно их западным советникам, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Велись прицельные обстрелы мест голосования и государственных учреждений, где находились исключительно мирные граждане. Об этом было известно как командованию ВСУ, так и их западным советникам", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
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