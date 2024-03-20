https://ria.ru/20240320/shoygu-1934461690.html
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента
Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:58
2024-03-20T13:58
2024-03-20T14:25
выборы президента россии — 2024
россия
сергей шойгу
владимир путин
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934469172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e615bcc078c02b659877a8f66967fa8.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженные силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны. "С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан", - отметил он. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934469172_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f80f3b80c097e3ed8d8cb3c454b7a359.jpg
Шойгу о попытках Киева сорвать выборы в России
Шойгу о попытках Киева сорвать выборы в России
2024-03-20T13:58
true
PT4M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента
Шойгу: киевский режим пытался сорвать выборы в РФ террористическими методами