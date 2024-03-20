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Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента - РИА Новости, 20.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:58 20.03.2024 (обновлено: 14:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shoygu-1934461690.html
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента
Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:58
2024-03-20T14:25
выборы президента россии — 2024
россия
сергей шойгу
владимир путин
выборы президента рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженные силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны. "С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан", - отметил он. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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Шойгу о попытках Киева сорвать выборы в России
Шойгу о попытках Киева сорвать выборы в России
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россия, сергей шойгу, владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Выборы президента РФ
Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента

Шойгу: киевский режим пытался сорвать выборы в РФ террористическими методами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженные силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
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"С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан", - отметил он.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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