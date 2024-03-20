https://ria.ru/20240320/shoygu-1934461690.html

Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента

Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента - РИА Новости, 20.03.2024

Шойгу рассказал, как киевский режим пытался сорвать выборы президента

Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:58

2024-03-20T13:58

2024-03-20T14:25

выборы президента россии — 2024

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сергей шойгу

владимир путин

выборы президента рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киевский режим террористическими методами пытался сорвать выборы президента России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В соответствии с поручением Верховного главнокомандующего Вооруженные силы обеспечивали безопасное голосование в ходе выборов президента Российской Федерации, в том числе в новых регионах страны", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны. "С целью срыва выборных мероприятий киевский режим использовал террористические методы воздействия на российских граждан", - отметил он. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Шойгу о попытках Киева сорвать выборы в России Шойгу о попытках Киева сорвать выборы в России 2024-03-20T13:58 true PT4M13S

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россия, сергей шойгу, владимир путин, выборы президента рф