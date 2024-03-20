Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 20.03.2024 (обновлено: 13:15 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sf-1934440868.html
СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС
СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС - РИА Новости, 20.03.2024
СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС
Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:41
2024-03-20T13:15
безопасность
россия
совет федерации рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_0:328:3056:2047_1920x0_80_0_0_42784da2f6246d02117dc5afa5c66d0a.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного положения или в военное время.Новые нормы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести, кроме отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.Также норма не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости вступивших в армию будет возможно, если контрактник получит государственную награду либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе", сообщили авторы инициативы.Действующий сегодня закон с аналогичными нормами приняли в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с вооруженными силами для участия в спецоперации и дал им соответствующие гарантии, но при этом он носил временный характер. Новым документом действующий закон признается утратившим силу.Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт находящимся под следствием, судом или тем, кому уже вынесли приговор. При заключении контракта дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок, отметили авторы инициативы.Контроль над поведением заключивших контракт по новым правилам будет осуществлять командование воинских частей, и если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отметили авторы проекта.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
https://ria.ru/20240211/proekt-1926732756.html
https://ria.ru/20240309/deputat-1932081495.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818436360_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_5de9865f24a848d36c4c3b9d57da9e2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС

СФ одобрил законы, уточняющие порядок приема осужденных на контрактную службу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного положения или в военное время.
Новые нормы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00

Госдума приняла законы в минувший вторник. Их разработали глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников, руководитель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, а также председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести, кроме отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту II разряда, открывшегося в Тамбове, работают с документами граждан, желающих заключить контракт на военную службу - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
В ГД объяснили причину удаления проекта о предельном возрасте контрактников
11 февраля, 20:01
Также норма не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости вступивших в армию будет возможно, если контрактник получит государственную награду либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе", сообщили авторы инициативы.
Действующий сегодня закон с аналогичными нормами приняли в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с вооруженными силами для участия в спецоперации и дал им соответствующие гарантии, но при этом он носил временный характер. Новым документом действующий закон признается утратившим силу.
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Депутат, назвавший контрактников "бомжами", вернулся из зоны СВО
9 марта, 22:43
Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт находящимся под следствием, судом или тем, кому уже вынесли приговор. При заключении контракта дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок, отметили авторы инициативы.
Контроль над поведением заключивших контракт по новым правилам будет осуществлять командование воинских частей, и если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отметили авторы проекта.
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
24 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСовет Федерации РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала