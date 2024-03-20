https://ria.ru/20240320/sf-1934440868.html

СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС

СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС - РИА Новости, 20.03.2024

СФ одобрил законы об отмене наказания по УК при заключении контракта с ВС

Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:41

2024-03-20T12:41

2024-03-20T13:15

безопасность

россия

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил пакет законов о механизме освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС России во время мобилизации, военного положения или в военное время.Новые нормы предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.Правовой механизм распространяется на подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести, кроме отдельных преступлений против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.Также норма не будет распространяться на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Дальнейшее освобождение от ответственности и погашение судимости вступивших в армию будет возможно, если контрактник получит государственную награду либо в связи с увольнением с военной службы по отдельным основаниям, предусмотренным законом "О воинской обязанности и военной службе", сообщили авторы инициативы.Действующий сегодня закон с аналогичными нормами приняли в 2023 году, он предоставил возможность гражданам, совершившим уголовное преступление, заключить контракт с вооруженными силами для участия в спецоперации и дал им соответствующие гарантии, но при этом он носил временный характер. Новым документом действующий закон признается утратившим силу.Законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт находящимся под следствием, судом или тем, кому уже вынесли приговор. При заключении контракта дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок, отметили авторы инициативы.Контроль над поведением заключивших контракт по новым правилам будет осуществлять командование воинских частей, и если после начала службы такой человек вновь совершит преступление, то суд назначит ему наказание с учетом ранее вынесенных приговоров, отметили авторы проекта.

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https://ria.ru/20240309/deputat-1932081495.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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безопасность, россия, совет федерации рф, вооруженные силы рф