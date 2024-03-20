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Постпреды ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2024
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14:49 20.03.2024 (обновлено: 15:01 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934478711.html
Постпреды ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального, сообщил источник
Постпреды ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального, сообщил источник - РИА Новости, 20.03.2024
Постпреды ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального, сообщил источник
Постоянные представители стран Евросоюза на встрече в среду утвердили согласованные ранее на заседании совета МИД ЕС санкции в связи со смертью Алексея... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:49
2024-03-20T15:01
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
экономика
алексей навальный*
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на встрече в среду утвердили согласованные ранее на заседании совета МИД ЕС санкции в связи со смертью Алексея Навального, они буду опубликованы позднее после технической процедуры оформления, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС."Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре", - сообщил собеседник агентства.Главы МИД стран ЕС в минувший понедельник согласовали эти санкции, они будут приняты в рамках режима о якобы нарушении прав человека. Ранее СМИ сообщали, что в санкционный список могут войти исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также 35 физлиц, включая судей и руководителей колоний. Содержание санкций может быть обнародовано уже в пятницу.Кроме того, высокопоставленный европейский источник ранее сообщил журналистам, что ЕС может в ближайшее время создать новый санкционный режим якобы по нарушениям прав человека в России, который получит имя Навального.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240306/mid-1931495956.html
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https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928340136.html
https://ria.ru/20240318/peskov-1933983896.html
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика, алексей навальный*
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Экономика, Алексей Навальный*
Постпреды ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального, сообщил источник

Постпреды ЕС утвердили санкции из-за смерти Навального, они вступят в силу позже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза на встрече в среду утвердили согласованные ранее на заседании совета МИД ЕС санкции в связи со смертью Алексея Навального, они буду опубликованы позднее после технической процедуры оформления, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Постпреды согласовали этот пункт, нам еще необходимо получить формальное утверждение по письменной процедуре", - сообщил собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
МИД ожидает от европейских послов разъяснений об их деятельности в России
6 марта, 15:39
Главы МИД стран ЕС в минувший понедельник согласовали эти санкции, они будут приняты в рамках режима о якобы нарушении прав человека. Ранее СМИ сообщали, что в санкционный список могут войти исправительные колонии ИК-3 и ИК-6, а также 35 физлиц, включая судей и руководителей колоний. Содержание санкций может быть обнародовано уже в пятницу.
Кроме того, высокопоставленный европейский источник ранее сообщил журналистам, что ЕС может в ближайшее время создать новый санкционный режим якобы по нарушениям прав человека в России, который получит имя Навального.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт
18 февраля, 15:08
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна.
МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального
19 февраля, 21:31
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Песков рассказал о вдове Навального
18 марта, 13:19
 
ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияЭкономикаАлексей Навальный*
 
 
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