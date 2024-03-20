https://ria.ru/20240320/rudnik-1934527408.html
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"
Еще 30 горноспасателей, водолазов и инженеров прибыли на место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, рассказали... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:14
2024-03-20T17:14
2024-03-20T17:14
происшествия
зейский район
амурская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934392290_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f5e3c379a0bd75f484940c21eb5ac1f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Еще 30 горноспасателей, водолазов и инженеров прибыли на место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Еще 30 сотрудников МЧС прибыли к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике "Пионер". Это горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели привезли с собой все необходимое оборудование, в том числе водолазное для спуска в аварийный участок, а также высокотехнологичные насосы для откачки грунтовых вод. "Ситуация на руднике сложная, но будут приняты все меры для поиска и спасения людей. Важный вопрос - безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте", - приводит пресс-служба слова заместителя главы МЧС РФ Анатолия Супруновского. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.
https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html
зейский район
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934392290_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d13733a32f19e12cf5f89215daf5b3fe.jpg
Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области
Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК.
2024-03-20T17:14
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зейский район, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Зейский район, Амурская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"
Новая группа спасателей и инженеров прибыла на заваленный рудник "Пионер"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Еще 30 горноспасателей, водолазов и инженеров прибыли на место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Еще 30 сотрудников МЧС прибыли к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике "Пионер". Это горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели привезли с собой все необходимое оборудование, в том числе водолазное для спуска в аварийный участок, а также высокотехнологичные насосы для откачки грунтовых вод.
"Ситуация на руднике сложная, но будут приняты все меры для поиска и спасения людей. Важный вопрос - безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте", - приводит пресс-служба слова заместителя главы МЧС РФ Анатолия Супруновского.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.
ЧП и аварии на шахтах в России в 2023-2024 годах