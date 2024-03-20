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Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"

Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер" - РИА Новости, 20.03.2024

Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"

Еще 30 горноспасателей, водолазов и инженеров прибыли на место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, рассказали... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:14

2024-03-20T17:14

2024-03-20T17:14

происшествия

зейский район

амурская область

чп на руднике "пионер" в амурской области

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Еще 30 горноспасателей, водолазов и инженеров прибыли на место поисково-спасательной операции на руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Еще 30 сотрудников МЧС прибыли к месту проведения поисково-спасательной операции на руднике "Пионер". Это горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что спасатели привезли с собой все необходимое оборудование, в том числе водолазное для спуска в аварийный участок, а также высокотехнологичные насосы для откачки грунтовых вод. "Ситуация на руднике сложная, но будут приняты все меры для поиска и спасения людей. Важный вопрос - безопасность сотрудников, проводящих работы в шахте", - приводит пресс-служба слова заместителя главы МЧС РФ Анатолия Супруновского. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с ними нет.

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

зейский район

амурская область

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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК. 2024-03-20T17:14 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, зейский район, амурская область, чп на руднике "пионер" в амурской области