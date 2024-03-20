https://ria.ru/20240320/rudnik-1934497289.html

В Амурской области начнут бурить вторую скважину в заваленную шахту

В Амурской области начнут бурить вторую скважину в заваленную шахту - РИА Новости, 20.03.2024

В Амурской области начнут бурить вторую скважину в заваленную шахту

В заваленную шахту на руднике "Пионер" пробурят две разведывательные скважины: первая ведёт к предполагаемому месту расположения горняков, вторая свяжет... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:56

2024-03-20T15:56

2024-03-20T16:14

амурская область

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мар – РИА Новости. В заваленную шахту на руднике "Пионер" пробурят две разведывательные скважины: первая ведёт к предполагаемому месту расположения горняков, вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты, она поможет более точно оценить обстановку внутри, сообщает правительство Амурской области.Решение озвучено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел губернатор Василий Орлов. Сейчас продолжается расчистка завалов на руднике, параллельно специалисты бурят первую разведывательную скважину."Работы стартовали в среду около 15 часов дня (09.00 мск), скорость бурения - 100 метров в сутки. Планируют, что до цели дойдут за 2,5-3 дня. Вторую скважину решено пробурить в другой подземный горизонт, расположенный ближе. Скважины необходимы для того, чтобы точнее оценить обстановку внутри заваленной шахты", - говорится в сообщении.После в скважины опустят специальные камеры, их доставили вместе с остальным оборудованием сегодня из Новокузнецка. Вторая буровая установка выдвинулась на место из Благовещенска в сопровождении ГИБДД и прибудет на рудник около двух часов ночи.Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло 18 марта в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

https://ria.ru/20240320/shtab-1934382491.html

https://ria.ru/20240115/shakhty-1921381347.html

амурская область

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амурская область, происшествия