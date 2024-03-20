https://ria.ru/20240320/rudnik-1934385495.html
На руднике "Пионер" приостановили работы по вывозу породы после обрушения
На руднике "Пионер" приостановили работы по вывозу породы после обрушения - РИА Новости, 20.03.2024
На руднике "Пионер" приостановили работы по вывозу породы после обрушения
На руднике "Пионер" в Амурской области, где пропали 13 человек, приостановили работы по вывозу горной породы из-за поступления грунтовых вод, рассказал РИА... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:23
2024-03-20T09:23
2024-03-20T10:39
происшествия
сергей козырев
благовещенск
кемеровская область
чп на руднике "пионер" в амурской области
василий орлов (губернатор)
амурская область
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На руднике "Пионер" в Амурской области, где пропали 13 человек, приостановили работы по вывозу горной породы из-за поступления грунтовых вод, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Временно приостановлены работы по вывозу рухнувшего грунта из рудника и монтажу герметичных перемычек из-за поступления грунтовых вод", — заявил собеседник агентства.За минувшие сутки из аварийной горной выработки удалось вывезти три тысячи кубических метров обвалившегося грунта, необходимо убрать еще порядка 38 тысяч кубометров, уточнили в экстренных службах. Объем рухнувшей горной породы в шахте превысил первоначальную оценку в девять раз.Незадолго до этого в региональном правительстве заявили, что специалисты начали бурить скважину к месту нахождения горняков, чтобы установить связь с ними.Буровую установку доставили из Благовещенска, необходимые детали привезли с Покровского рудника. Как отметил начальник участка НПГФ "Регис" Сергей Козырев, специалисты планируют бурить скважину на глубину 265 метров под наклоном 49 градусов, чтобы попасть на нулевой уровень.Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что специалисты из Кузбасса рекомендовали бурить скважину, в которую можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку, и проложить линии связи. Также из Кемеровской области направили аварийно-спасательное оснащение, в том числе и насосы для откачки воды.
https://ria.ru/20240320/shakhta-1934378809.html
https://ria.ru/20240218/udar-1928105147.html
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Сотрудники СК на месте обрушения породы в шахте рудника в Амурской области
Уголовное дело завели в Амурской области после обрушения породы в шахте рудника, сообщает СК.
2024-03-20T09:23
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происшествия, сергей козырев, благовещенск, кемеровская область, чп на руднике "пионер" в амурской области, василий орлов (губернатор), амурская область
Происшествия, Сергей Козырев, Благовещенск, Кемеровская область, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области, Василий Орлов (губернатор), Амурская область
На руднике "Пионер" приостановили работы по вывозу породы после обрушения
На руднике "Пионер" в Приамурье приостановили работы по вывозу породы