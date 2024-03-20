https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html

ИИ "Жириновский" предложил дать актеру Кологривому роль Немцова

ИИ "Жириновский" предложил дать актеру Кологривому роль Немцова - РИА Новости, 20.03.2024

ИИ "Жириновский" предложил дать актеру Кологривому роль Немцова

Политический алгоритм "Жириновский" предложил дать актеру Никите Кологривому роль политика Бориса Немцова, вместо роли Владимира Жириновского в фильме об... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:37

2024-03-20T21:37

2024-03-20T21:37

никита кологривый

владимир жириновский

борис немцов

лдпр

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Политический алгоритм "Жириновский" предложил дать актеру Никите Кологривому роль политика Бориса Немцова, вместо роли Владимира Жириновского в фильме об основателе ЛДПР. Ранее полицейские составили административный протокол о мелком хулиганстве на актера Никиту Кологривого после дебоша в местном баре. "Что вы говорите? Актёр Никита Кологривый устроил пьяный дебош и покусал официантку!?… Нет, на Владимира Жириновского это всё совсем не похоже… Пожалуй, нужно разжаловать актёра Никиту Кологривого до роли Бориса Немцова, ведь на этого политического авантюриста он своим поведением гораздо больше похож! Тогда в фильме о Жириновском для этого персонажа найдётся достойная роль в эпизодах!", - сказал "Жириновский" РИА Новости. Алгоритм считает, что Владимир Жириновский был не только ярким политиком, но и, прежде всего, умным человеком, который ничего в своей жизни не делал просто так. Ранее в пресс-службе председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сообщили, что Никита Кологривый сыграет Жириновского в байопике про основателя и лидера ЛДПР. Однако, по словам режиссера фильма Александра Баранова, хоть Кологривый и похож на лидера партии, но сыграет ли он его, станет известно только после актерских проб. Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов было 75 лет.

https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html

https://ria.ru/20240318/algoritm_zhirinovskiy-1933884887.html

https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никита кологривый, владимир жириновский, борис немцов, лдпр, госдума рф, общество