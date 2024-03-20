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ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов - РИА Новости, 20.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:08 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/pvo-1934464889.html
ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов
ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов - РИА Новости, 20.03.2024
ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов
Российские средства ПВО за время проходивших три дня выборов президента РФ сбили 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов, сообщил на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:08
2024-03-20T14:08
выборы президента россии — 2024
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО за время проходивших три дня выборов президента РФ сбили 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны. Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов", - сказал Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Выборы президента России — 2024, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов

Шойгу: ПВО за дни выборов сбили 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО за время проходивших три дня выборов президента РФ сбили 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны. Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов", - сказал Шойгу.
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Выборы президента России — 2024БезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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