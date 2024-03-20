https://ria.ru/20240320/pvo-1934464889.html

ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов

ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов - РИА Новости, 20.03.2024

ПВО за дни выборов сбила 419 украинских дронов и 67 реактивных снарядов

Российские средства ПВО за время проходивших три дня выборов президента РФ сбили 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов, сообщил на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:08

2024-03-20T14:08

2024-03-20T14:08

выборы президента россии — 2024

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930754056_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae52c0fbe62b906123c6af4760a1d363.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО за время проходивших три дня выборов президента РФ сбили 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны. Во время избирательных мероприятий сбиты 419 беспилотных летательных аппаратов, 67 реактивных снарядов", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф