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Эксперты рассказали, как изменятся цены на летний отдых в 2024 году - РИА Новости, 20.03.2024
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Туризм
 
16:19 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/puteshestviya-1934490548.html
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летний отдых в 2024 году
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летний отдых в 2024 году - РИА Новости, 20.03.2024
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летний отдых в 2024 году
Число бронирований и цены на летний отдых растут на всех направлениях — в России и за рубежом, сообщает РСТ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:19
2024-03-20T16:19
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турция
краснодарский край
калининградская область
дмитрий горин
отдых в россии
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Число бронирований и цены на летний отдых растут на всех направлениях — в России и за рубежом, сообщает РСТ.За год количество оплаченных мест размещения на период с мая по сентябрь увеличилось на 44 процента. Рост есть практически по всем регионам, но в некоторых он сильно опережает средний показатель.Например, на 49 процентов увеличилось число заявок на путевки в Краснодарский край, подсчитали эксперты сервиса Travelline. На 73 процента больше номеров заказано в Калининградской области, на 102 процента — в Москве, на 49 процентов — в Петербурге и Татарстане. Удвоилось число бронирований гостиниц в Смоленской области. В Калужской и Воронежской этот показатель увеличился на 50 процентов.Хороший рост наблюдается на Кавказе: Адыгея прибавила 100 процентов, Кабардино-Балкария — 50, Северная Осетия — 89, а Чечня — 30 процентов.Высок спрос на отдых в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке число бронирований увеличилось на 262 процента, на Сахалине — на 73 процента, в Красноярском крае — на 109 процентов.При этом растут цены на размещение — в среднем по стране на 15 процентов. В частности, показатель Краснодарского края — 16 процентов, Карелии — 27 процентов, Калининградской области — 24 процента. Дорожают поездки на Кавказ: стоимость номеров в Адыгее увеличилась на 41 процент, Дагестане — на 18 процентов, Карачаево-Черкесии — на 15 процентов, Чечне — на десять, а в Северной Осетии — на пять процентов. Менее всего подорожало размещение в Крыму — всего на 3,8 процента.Цены на заграничный отдых выросли также в среднем на десять-пятнадцать процентов, говорит вице-президент РСТ Дмитрий Горин."Традиционный лидер летнего сезона — Турция. В этом году страна не повышала цены в валюте, как год назад, но инфляционная составляющая у них довольно высокая. В среднем ждем роста цен на десять процентов, в других странах может быть выше", — сказал эксперт. Волатильность курса валют и конкуренция между направлениями также важный фактор давления на цены.По словам Горина, заметного роста спроса на зарубежный летний отдых сейчас нет."Ситуация может измениться к сезону в зависимости от политической ситуации, платежеспособности туристов. Сейчас в топе продаж Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Египет", — уточнил эксперт.По словам гендиректора Tez Tour Воскана Арзуманова, рублевые цены на массовых зарубежных направлениях с 2000 года выросли вдвое. "Мы постараемся удержать их на уровне прошлого года в том числе за счет раннего бронирования. Но при этом не надо забывать, что в прошлом году туры оплачивали при курсе доллара 75 рублей, а сейчас — уже почти 100", — сказал он.
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туризм, новости - туризм, турция, краснодарский край, калининградская область, дмитрий горин, отдых в россии, цены, шри-ланка, египет, москва, санкт-петербург
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Краснодарский край, Калининградская область, Дмитрий Горин, отдых в России, Цены, Шри-Ланка, Египет, Москва, Санкт-Петербург
Эксперты рассказали, как изменятся цены на летний отдых в 2024 году

РСТ: цены на летний отдых за год выросли на десять-пятнадцать процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Число бронирований и цены на летний отдых растут на всех направлениях — в России и за рубежом, сообщает РСТ.
За год количество оплаченных мест размещения на период с мая по сентябрь увеличилось на 44 процента. Рост есть практически по всем регионам, но в некоторых он сильно опережает средний показатель.
Например, на 49 процентов увеличилось число заявок на путевки в Краснодарский край, подсчитали эксперты сервиса Travelline. На 73 процента больше номеров заказано в Калининградской области, на 102 процента — в Москве, на 49 процентов — в Петербурге и Татарстане. Удвоилось число бронирований гостиниц в Смоленской области. В Калужской и Воронежской этот показатель увеличился на 50 процентов.
Хороший рост наблюдается на Кавказе: Адыгея прибавила 100 процентов, Кабардино-Балкария — 50, Северная Осетия — 89, а Чечня — 30 процентов.
Высок спрос на отдых в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке число бронирований увеличилось на 262 процента, на Сахалине — на 73 процента, в Красноярском крае — на 109 процентов.
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При этом растут цены на размещение — в среднем по стране на 15 процентов. В частности, показатель Краснодарского края — 16 процентов, Карелии — 27 процентов, Калининградской области — 24 процента. Дорожают поездки на Кавказ: стоимость номеров в Адыгее увеличилась на 41 процент, Дагестане — на 18 процентов, Карачаево-Черкесии — на 15 процентов, Чечне — на десять, а в Северной Осетии — на пять процентов. Менее всего подорожало размещение в Крыму — всего на 3,8 процента.
Цены на заграничный отдых выросли также в среднем на десять-пятнадцать процентов, говорит вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
"Традиционный лидер летнего сезона — Турция. В этом году страна не повышала цены в валюте, как год назад, но инфляционная составляющая у них довольно высокая. В среднем ждем роста цен на десять процентов, в других странах может быть выше", — сказал эксперт. Волатильность курса валют и конкуренция между направлениями также важный фактор давления на цены.
По словам Горина, заметного роста спроса на зарубежный летний отдых сейчас нет.
"Ситуация может измениться к сезону в зависимости от политической ситуации, платежеспособности туристов. Сейчас в топе продаж Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы, Египет", — уточнил эксперт.
По словам гендиректора Tez Tour Воскана Арзуманова, рублевые цены на массовых зарубежных направлениях с 2000 года выросли вдвое. "Мы постараемся удержать их на уровне прошлого года в том числе за счет раннего бронирования. Но при этом не надо забывать, что в прошлом году туры оплачивали при курсе доллара 75 рублей, а сейчас — уже почти 100", — сказал он.
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