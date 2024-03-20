Эксперты рассказали, как изменятся цены на летний отдых в 2024 году
РСТ: цены на летний отдых за год выросли на десять-пятнадцать процентов
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Число бронирований и цены на летний отдых растут на всех направлениях — в России и за рубежом, сообщает РСТ.
За год количество оплаченных мест размещения на период с мая по сентябрь увеличилось на 44 процента. Рост есть практически по всем регионам, но в некоторых он сильно опережает средний показатель.
Например, на 49 процентов увеличилось число заявок на путевки в Краснодарский край, подсчитали эксперты сервиса Travelline. На 73 процента больше номеров заказано в Калининградской области, на 102 процента — в Москве, на 49 процентов — в Петербурге и Татарстане. Удвоилось число бронирований гостиниц в Смоленской области. В Калужской и Воронежской этот показатель увеличился на 50 процентов.
Хороший рост наблюдается на Кавказе: Адыгея прибавила 100 процентов, Кабардино-Балкария — 50, Северная Осетия — 89, а Чечня — 30 процентов.
Высок спрос на отдых в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, на Камчатке число бронирований увеличилось на 262 процента, на Сахалине — на 73 процента, в Красноярском крае — на 109 процентов.
При этом растут цены на размещение — в среднем по стране на 15 процентов. В частности, показатель Краснодарского края — 16 процентов, Карелии — 27 процентов, Калининградской области — 24 процента. Дорожают поездки на Кавказ: стоимость номеров в Адыгее увеличилась на 41 процент, Дагестане — на 18 процентов, Карачаево-Черкесии — на 15 процентов, Чечне — на десять, а в Северной Осетии — на пять процентов. Менее всего подорожало размещение в Крыму — всего на 3,8 процента.
Цены на заграничный отдых выросли также в среднем на десять-пятнадцать процентов, говорит вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
"Традиционный лидер летнего сезона — Турция. В этом году страна не повышала цены в валюте, как год назад, но инфляционная составляющая у них довольно высокая. В среднем ждем роста цен на десять процентов, в других странах может быть выше", — сказал эксперт. Волатильность курса валют и конкуренция между направлениями также важный фактор давления на цены.
По словам Горина, заметного роста спроса на зарубежный летний отдых сейчас нет.
По словам гендиректора Tez Tour Воскана Арзуманова, рублевые цены на массовых зарубежных направлениях с 2000 года выросли вдвое. "Мы постараемся удержать их на уровне прошлого года в том числе за счет раннего бронирования. Но при этом не надо забывать, что в прошлом году туры оплачивали при курсе доллара 75 рублей, а сейчас — уже почти 100", — сказал он.