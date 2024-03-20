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В Петербурге проверят сообщения СМИ о работе двух комиссий на выборах

В Петербурге проверят сообщения СМИ о работе двух комиссий на выборах - РИА Новости, 20.03.2024

В Петербурге проверят сообщения СМИ о работе двух комиссий на выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверит сообщения СМИ о работе участковой и территориальной комиссий на выборах президента РФ, сообщил председатель... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:15

2024-03-20T21:15

2024-03-20T21:21

политика

санкт-петербург

владимир путин

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверит сообщения СМИ о работе участковой и территориальной комиссий на выборах президента РФ, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин. "В результате осуществления Санкт-Петербургской избирательной комиссией, в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 статьи 23 федерального закона № 67-ФЗ контрольных мероприятий, инициировано проведение проверки информации, содержащейся в публикациях СМИ, в части организации работы УИК №5 и ТИК №1", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил глава горизбиркома, председателям этих комиссий поручено "предоставить исчерпывающую информацию по вопросам организации голосования и установления его итогов". Ранее в соцсетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео, якобы снятое на избирательном участке в школе №260 на Лермонтовском проспекте Петербурга. На этом видео женщина, крадучись, подбирается к урне с пачкой, предположительно, бюллетеней и закидывает их внутрь. Затем к ней присоединяется еще одна женщина, в том время как охранник, якобы находившийся в соседнем помещении, ничего не предпринимает. Ранее Мейксин сообщал, что явка на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге составила 74,38%. Согласно обнародованным данным ЦИК РФ, Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Санкт-Петербурге набирает 81,65% голосов. Владислав Даванков - на втором месте с 6,98%, далее следуют Леонид Слуцкий (5,15%) и Николай Харитонов (3,49%). Горизбирком сообщал также, что избирательные участки Петербурга оснащены специальными кодами, позволяющие идентифицировать каждый из них во избежание появления фейковых видеоматериалов, которые на самом деле сняты в других регионах во время различных выборных кампаний.

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Кадры предположительно из избирательного участка в Санкт-Петербурге Кадры предположительно из избирательного участка в Санкт-Петербурге 2024-03-20T21:15 true PT0M41S

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политика, санкт-петербург, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), россия