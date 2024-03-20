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Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек
Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек
Потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:58
2024-03-20T13:58
2024-03-20T14:33
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", — сказал министр.В частности, российские военные уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.Шойгу констатировал, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах."Участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя", — подчеркнул министр.По его словам, теракты против россиян выдаются за успехи ВСУ, наращивается принудительная мобилизация.Украинское командование вынуждено бросать в бой резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники, указал Шойгу.Также он рассказал, как российские военные противостояли попыткам ВСУ обстреливать избирательные участки и госучреждения в ходе прошедших президентских выборов. Для срыва голосования киевский режим использовал террористические методы, подчеркнул глава Минобороны.Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны, сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.
https://ria.ru/20240320/vsu-1934454783.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Украина
Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек
Шойгу: потери ВСУ с января превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц оружия
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства
.
"В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", — сказал министр.
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В частности, российские военные уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.
Шойгу констатировал, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
«
"Участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине
территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя", — подчеркнул министр.
По его словам, теракты против россиян выдаются за успехи ВСУ, наращивается принудительная мобилизация.
Украинское командование вынуждено бросать в бой резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники, указал Шойгу.
Также он рассказал, как российские военные противостояли попыткам ВСУ обстреливать избирательные участки и госучреждения в ходе прошедших президентских выборов. Для срыва голосования киевский режим использовал террористические методы, подчеркнул глава Минобороны.
Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны, сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.
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