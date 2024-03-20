https://ria.ru/20240320/poteri-1934461574.html

Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек

Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек - РИА Новости, 20.03.2024

Шойгу оценил потери ВСУ с начала года в 71 тысячу человек

Потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:58

2024-03-20T13:58

2024-03-20T14:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

сергей шойгу

украина

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Потери ВСУ с начала года превысили 71 тысячу человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. "В целом потери ВСУ за этот период, то есть за прошедший с начала этого года, превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц различного вооружения. Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", — сказал министр.В частности, российские военные уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 боевых машин пехоты Bradley, шесть пусковых установок HIMARS, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot.Шойгу констатировал, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах."Участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя", — подчеркнул министр.По его словам, теракты против россиян выдаются за успехи ВСУ, наращивается принудительная мобилизация.Украинское командование вынуждено бросать в бой резервы и использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники, указал Шойгу.Также он рассказал, как российские военные противостояли попыткам ВСУ обстреливать избирательные участки и госучреждения в ходе прошедших президентских выборов. Для срыва голосования киевский режим использовал террористические методы, подчеркнул глава Минобороны.Для предотвращения терактов российские войска усилили охрану правительственных и социальных объектов, укрепили систему противовоздушной обороны, сбиты 419 беспилотников и 67 реактивных снарядов.

https://ria.ru/20240320/vsu-1934454783.html

https://ria.ru/20240319/polsha-1934177334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина