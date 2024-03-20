https://ria.ru/20240320/pobeditelnitsa-1934523700.html

Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии

Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии - РИА Новости, 20.03.2024

Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии

Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:08

2024-03-20T17:08

2024-03-20T17:40

россия

общество

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы". Награждение победителей прошло в Государственной Думе в среду, 20 марта.Жюри конкурса высоко оценили материал Ксении "В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях" о высоком потенциале бурых водорослей Белого моря для косметологии, фармакологии, медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленности. К участию в финальном этапе были допущены 94 работы, размещенных в муниципальных, региональных и федеральных СМИ и блогах."InfoWaste" - всероссийский конкурс журналистских и блогерских работ, пресс-служб компаний и региональных администраций, посвященный проблемам экологии и управления отходами. Он ежегодно проводится по инициативе Ассоциация "ЭкоТолк" и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды "РУСРЕЦИКЛИНГ" при поддержке Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России.

https://ria.ru/20240220/vystavka-1928442994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

россия, общество, миа "россия сегодня", риа новости, блогер, новости агентства, социальный навигатор, белое море