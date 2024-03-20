Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМенеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы"
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы". Награждение победителей прошло в Государственной Думе в среду, 20 марта.
Жюри конкурса высоко оценили материал Ксении "В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях" о высоком потенциале бурых водорослей Белого моря для косметологии, фармакологии, медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленности.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМенеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы".
Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы".
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудница медиагруппы "Россия сегодня" победила в конкурсе "InfoWaste"
Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" победила в конкурсе "InfoWaste"
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Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы".
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Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" победила в конкурсе "InfoWaste"
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К участию в финальном этапе были допущены 94 работы, размещенных в муниципальных, региональных и федеральных СМИ и блогах.
"InfoWaste" - всероссийский конкурс журналистских и блогерских работ, пресс-служб компаний и региональных администраций, посвященный проблемам экологии и управления отходами. Он ежегодно проводится по инициативе Ассоциация "ЭкоТолк" и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды "РУСРЕЦИКЛИНГ" при поддержке Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России.