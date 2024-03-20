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Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии - РИА Новости, 20.03.2024
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17:08 20.03.2024 (обновлено: 17:40 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/pobeditelnitsa-1934523700.html
Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии
Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии - РИА Новости, 20.03.2024
Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии
Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:08
2024-03-20T17:40
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы". Награждение победителей прошло в Государственной Думе в среду, 20 марта.Жюри конкурса высоко оценили материал Ксении "В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях" о высоком потенциале бурых водорослей Белого моря для косметологии, фармакологии, медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленности. К участию в финальном этапе были допущены 94 работы, размещенных в муниципальных, региональных и федеральных СМИ и блогах."InfoWaste" - всероссийский конкурс журналистских и блогерских работ, пресс-служб компаний и региональных администраций, посвященный проблемам экологии и управления отходами. Он ежегодно проводится по инициативе Ассоциация "ЭкоТолк" и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды "РУСРЕЦИКЛИНГ" при поддержке Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России.
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РИА Новости
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4.7
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россия, общество, миа "россия сегодня", риа новости, блогер, новости агентства, социальный навигатор, белое море
Россия, Общество, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Блогер, Новости агентства, Социальный навигатор, Белое море

Сотрудница "России сегодня" выиграла конкурс по освещению проблем экологии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМенеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы"
Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ InfoWaste-2023 в номинации Отходы в доходы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы". Награждение победителей прошло в Государственной Думе в среду, 20 марта.
Жюри конкурса высоко оценили материал Ксении "В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях" о высоком потенциале бурых водорослей Белого моря для косметологии, фармакологии, медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленности.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМенеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы".
Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ InfoWaste-2023 в номинации Отходы в доходы
Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудница медиагруппы "Россия сегодня" победила в конкурсе "InfoWaste"
Сотрудница медиагруппы Россия сегодня победила в конкурсе InfoWaste
Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" победила в конкурсе "InfoWaste"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 2
Менеджер управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Ксения Анисимова стала победительницей III Всероссийского конкурса журналистских и блогерских работ "InfoWaste-2023" в номинации "Отходы в доходы".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
1 из 2
Сотрудница медиагруппы "Россия сегодня" победила в конкурсе "InfoWaste"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 2
К участию в финальном этапе были допущены 94 работы, размещенных в муниципальных, региональных и федеральных СМИ и блогах.
"InfoWaste" - всероссийский конкурс журналистских и блогерских работ, пресс-служб компаний и региональных администраций, посвященный проблемам экологии и управления отходами. Он ежегодно проводится по инициативе Ассоциация "ЭкоТолк" и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды "РУСРЕЦИКЛИНГ" при поддержке Ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России.
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