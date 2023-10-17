https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html

В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях

В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях - РИА Новости, 17.10.2023

В России нашли применение водорослям в безотходных технологиях

Ученые САФУ выявили высокий потенциал бурых водорослей Белого моря для косметологии, фармакологии, медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленности. По... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:00

2023-10-17T03:00

2023-10-17T03:00

наука

россия

наука

университетская наука

северный (арктический) федеральный университет

белое море

азия

экология в россии

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ученые САФУ выявили высокий потенциал бурых водорослей Белого моря для косметологии, фармакологии, медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленности. По словам экспертов, исследование водорослей показало, что растения северного региона могут быть возобновляемым растительным сырьем для безотходных технологий. Результаты опубликованы в журнале Algal Research.Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) исследовали бассейн Белого моря и обнаружили ряд водорослей, обладающих высоким промышленным потенциалом.Как объяснили исследователи, интерес к флоре именно Белого моря был вызван разнообразием водорослей, произрастающих в водоеме. В водах моря их насчитывается до 160 видов, 10 из которых имеют промысловое значение, а местные водорослевые сообщества обладают очень высокой продуктивностью и восстанавливаются на 70% всего за два-три года."Из-за специфики средоточия научных и практических центров изучения водорослей в Азии наибольшее внимание там направлено на сравнительно крупные растения с плавающими листьями, растущие в водоемах тропического, субтропического и умеренного поясов. Морская же флора арктического сектора на сегодня слабо изучена, из-за чего отсутствует обоснование для ее эффективного использования в промышленных масштабах", – объяснил профессор САФУ Константин Боголицын.По словам профессора Боголицына, водоросли обеспечивают средства к существованию нескольких групп населения по всему миру. Их называют суперфудом. Такие продукты содержат множество питательных веществ — полисахариды (ламинаран, альгинат, фукоидан), незаменимые аминокислоты, важные минералы (йод, калий, селен, магний, железо, цинк и др.), витамины А, С, D, E.По данным ученых, водоросли смогут заменить 25% европейского потребления белка, 50% общего потребления растительного масла, способны стать полноценным источником незаменимых аминокислот (не синтезируются в организме человека).Ученый добавил, что представленные в данных публикациях научные результаты многолетних исследований позволили дать всестороннюю оценку формирования компонентного состава арктических бурых водорослей (Phaeophyceae), обнаружить широкий спектр биологически активных веществ, обладающих антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными, противоопухолевыми, иммуностимулирующими, нейро- и кардиопротекторными свойствами. Исследование также показало, что северные виды по составу не уступают южным аналогам, а по некоторым показателям (содержание и активность) превосходят их."Важной мировой тенденцией является переход с синтетических пластиков, производимых из продуктов переработки нефти, на экологичные биопластики, которые отличаются биоразлагаемостью, биосовместимостью и нетоксичностью. В качестве основных и сопутствующих компонентов в их композиции могут выступать вещества морских водорослей – альгинаты, фукоиданы, целлюлоза", – рассказал Боголицын.Он также добавил, что создание таких новейших материалов уже активно развивается в форме стартапов в том числе в направлениях регенеративной медицины, индустрии производства перерабатываемых и биоразлагаемых видах мебели и одежды, а это позволяет значительно снизить антропогенную нагрузку на экологическое состояние окружающей среды.Исследования проведены в рамках научного проекта НОЦ "Российская Арктика" совместно с индустриальным партнером и поддержаны грантом РНФ №22-23-20046 ("Арктические водоросли: химия, новые материалы"). Подробные данные о результатах научной работы приведены в монографии Studies in Natural Products Chemistry.

https://ria.ru/20230530/nauka-1874776559.html

https://ria.ru/20230926/nauka-1898487536.html

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россия, наука, университетская наука, северный (арктический) федеральный университет, белое море, азия, экология в россии, навигатор абитуриента