https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

"Сдаются целыми взводами": ВСУ шокировали российскую армию

"Сдаются целыми взводами": ВСУ шокировали российскую армию - РИА Новости, 20.03.2024

"Сдаются целыми взводами": ВСУ шокировали российскую армию

На фоне неудач ВСУ на фронте украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен. В частности, на этой неделе произошел редкий для нынешнего конфликта случай —... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:34

2024-03-20T17:34

2024-03-20T17:50

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украина

сергей шойгу

майк джонсон

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На фоне неудач ВСУ на фронте украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен. В частности, на этой неделе произошел редкий для нынешнего конфликта случай — оружие сложил целый взвод. О том, что заставляет украинцев идти на это — в материале РИА Новости.Череда неудачНа нынешнем этапе СВО российским войскам удалось добиться значимых успехов. После освобождения Авдеевки ВСУ не смогли закрепиться на линии обороны Бердычи — Тоненькое — за оба села уже идут бои, а расположенную между ними Орловку украинская армия и вовсе оставила.В этих условиях дают о себе знать и тяжелые потери, которые несет киевский режим. Только с начала года, по словам Сергея Шойгу, ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. "Это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года", — отметил министр обороны.Дополнительные трудности для Украины создает и нехватка западной помощи — США уже несколько месяцев не могут согласовать выделение 61 миллиарда долларов на оплату поставок вооружений и боеприпасов для Киева. Из-за этого, как пишут американские СМИ, российская артиллерия по расходу снарядов имеет на отдельных участках фронта десятикратное превосходство. При этом спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон утверждает, что эта тема не будет выноситься на голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос о финансировании американского правительства. Его планируют обсуждать в пятницу. А после этого нижняя палата конгресса уйдет на почти трехнедельные каникулы и соберется вновь только 9 апреля."Я не признаю себя военным преступником"Из-за всех перечисленных выше трудностей моральное состояние ВСУ ухудшилось, а сами бойцы стали чаще сдаваться в плен. Например, в Георгиевке (село в нескольких километрах к северо-западу от Марьинки) такое решение приняла группа из 18 военнослужащих 59-й отдельной бригады."Мы получили приказ от своих командиров выступить на Георгиевку в качестве подкрепления тем, кто там остался. Пока мы двигались в сам поселок, нас накрыла российская "арта", в результате чего у нас было четыре "двухсотых" и пять "трехсотых". Когда мы уже прибыли в сам поселок, выяснилось, что там и помогать особо-то некому. Выживших можно было пересчитать по пальцам руки", — заявил лейтенант ВСУ Алексей Ткач на видео, опубликованном после сдачи его подразделения в плен.Офицер вышел на связь с россиянами, и весь взвод сложил оружие."Я не считаю себя предателем родины, однако я несу ответственность за свое подразделение, за своих людей, и не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли", — заявил он.При этом лейтенант добавил, что его сослуживцы приняли общее решение: не просить обменять их на российских военнослужащих, находящихся в плену у ВСУ."Нас ничего хорошего на Украине не ждет. Нас либо посадят, либо снова отправят в бой. Нам незачем воевать за эту власть", — заключил он.При этом, как рассказывают другие украинские военнослужащие, начальство пугает их негуманным отношением к пленным с российской стороны. "Нам рассказывали — если попадешь в плен, русские режут пальцы, руки. <…> Но это все не так", — подчеркнул Олег Лепях. — Меня накормили, обогрели, дали сигареты, обходятся с нами нормально".Сам он попал в ВСУ по мобилизации. По его словам, медкомиссия заняла всего несколько минут, а на его хронические болезни не обратили внимания. А за три месяца обучения ему лишь один раз дали пострелять из автомата и кинуть гранату.При этом украинские власти готовят новый закон о мобилизации. В Киеве неоднократно заявляли о том, что планируют привлечь в ряды ВСУ полмиллиона человек. Первый вариант закона отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. На этом фоне в украинском сегменте интернета все чаще появляются свежие видео, как будущих рекрутов насильно запихивают в машины сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов на Украине. — Прим. ред.). А соцсети пестрят кадрами задержания мужчин, которые пытаются незаконно пересечь границу Украины, чтобы спастись от службы в ВСУ.

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https://ria.ru/20240308/ukraina-1931915407.html

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

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Нармания Давид

украина, сергей шойгу, майк джонсон, вооруженные силы украины, россия