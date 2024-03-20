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План развития Тюменской агломерации рассмотрят федеральные власти - РИА Новости, 20.03.2024
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Тюменская область
 
18:53 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/plan-1934548727.html
План развития Тюменской агломерации рассмотрят федеральные власти
План развития Тюменской агломерации рассмотрят федеральные власти - РИА Новости, 20.03.2024
План развития Тюменской агломерации рассмотрят федеральные власти
Правительство Тюменской области направило в федеральные органы власти на рассмотрение долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:53
2024-03-20T18:53
тюменская область
тюмень
тюменский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 20 мар — РИА Новости. Правительство Тюменской области направило в федеральные органы власти на рассмотрение долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район, сообщает пресс-служба губернатора. "Стратегией пространственного развития Тюмень включена в число перспективных крупных центров экономического роста, отметил Александр Моор. В федеральные органы власти на рассмотрение направлен долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район, сообщил губернатор. Документ включает перечень реализуемых и планируемых, а также перспективных проектов", - указано в сообщении. Комментируя сессию по обсуждению новой концепции Стратегии пространственного развития России, которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Моор подчеркнул, что развитие агломераций является приоритетной задачей регионального правительства, при этом внимание уделяется не только Тюменской городской, но и сельским агломерациям, в которые входят опорные населенные пункты и прилегающие территории. Моор уточнил, что по поручению президента России Владимира Путина для развития инфраструктуры в сельской местности совместно с Минсельхозом РФ в регионе формируются планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года. Стратегическая сессия состоялась 19 марта. На ней Мишустин заявил, что новая концепция стратегии пространственного развития России – сложный и объемный документ, одна из ее первоочередных задач – сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы. Для этого, по его словам, нужно сформировать центры роста с учетом потенциала каждого региона – сельскохозяйственного, промышленного, логистического, что поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В результате реализации этих мер, убежден Мишустин, продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей.
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тюмень, тюменский район, александр моор
Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, Александр Моор

План развития Тюменской агломерации рассмотрят федеральные власти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени
Вид на город и пешеходный Мост Влюбленных через реку Тура в Тюмени - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТЮМЕНЬ, 20 мар — РИА Новости. Правительство Тюменской области направило в федеральные органы власти на рассмотрение долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район, сообщает пресс-служба губернатора.
"Стратегией пространственного развития Тюмень включена в число перспективных крупных центров экономического роста, отметил Александр Моор. В федеральные органы власти на рассмотрение направлен долгосрочный план развития Тюменской агломерации, в которую входят Тюмень и Тюменский район, сообщил губернатор. Документ включает перечень реализуемых и планируемых, а также перспективных проектов", - указано в сообщении.
Комментируя сессию по обсуждению новой концепции Стратегии пространственного развития России, которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Моор подчеркнул, что развитие агломераций является приоритетной задачей регионального правительства, при этом внимание уделяется не только Тюменской городской, но и сельским агломерациям, в которые входят опорные населенные пункты и прилегающие территории.
Моор уточнил, что по поручению президента России Владимира Путина для развития инфраструктуры в сельской местности совместно с Минсельхозом РФ в регионе формируются планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на период до 2030 года.
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Стратегическая сессия состоялась 19 марта. На ней Мишустин заявил, что новая концепция стратегии пространственного развития России – сложный и объемный документ, одна из ее первоочередных задач – сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы. Для этого, по его словам, нужно сформировать центры роста с учетом потенциала каждого региона – сельскохозяйственного, промышленного, логистического, что поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В результате реализации этих мер, убежден Мишустин, продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей.
 
Тюменская областьТюменьТюменский районАлександр Моор
 
 
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