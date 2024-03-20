https://ria.ru/20240320/parad-1934462784.html
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая
В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:02
2024-03-20T14:02
2024-03-20T16:39
москва
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники", — сказал министр.Кроме того, в параде примет участие авиация.В составе пешей колонны пройдут представители различных видов и родов войск, участники специальной военной операции.Тренировки расчетов обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабино.Военные парады в этом году пройдут в 28 городах России, в общей сложности в них примут участие более 50 тысяч человек и около тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20231228/den_pobedy-1918595451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей шойгу, безопасность, день победы
Москва, Сергей Шойгу, Безопасность, День Победы
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая
Шойгу: в параде Победы будут участвовать 9 тысяч военных и 75 единиц техники
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства
.
"Будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники", — сказал министр.
Кроме того, в параде примет участие авиация.
В составе пешей колонны пройдут представители различных видов и родов войск, участники специальной военной операции.
Тренировки расчетов обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабино.
Военные парады в этом году пройдут в 28 городах России, в общей сложности в них примут участие более 50 тысяч человек и около тысячи единиц техники.
На торжества 9 Мая пригласили зарубежные делегации