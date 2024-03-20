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Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая - РИА Новости, 20.03.2024
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14:02 20.03.2024 (обновлено: 16:39 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/parad-1934462784.html
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая
В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:02
2024-03-20T16:39
москва
сергей шойгу
безопасность
день победы
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники", — сказал министр.Кроме того, в параде примет участие авиация.В составе пешей колонны пройдут представители различных видов и родов войск, участники специальной военной операции.Тренировки расчетов обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабино.Военные парады в этом году пройдут в 28 городах России, в общей сложности в них примут участие более 50 тысяч человек и около тысячи единиц техники.
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москва, сергей шойгу, безопасность, день победы
Москва, Сергей Шойгу, Безопасность, День Победы
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая

Шойгу: в параде Победы будут участвовать 9 тысяч военных и 75 единиц техники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМузыканты военного оркестра на военном параде на Красной площади в Москве
Музыканты военного оркестра на военном параде на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Музыканты военного оркестра на военном параде на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
"Будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники", — сказал министр.
Кроме того, в параде примет участие авиация.
В составе пешей колонны пройдут представители различных видов и родов войск, участники специальной военной операции.
Тренировки расчетов обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабино.
Военные парады в этом году пройдут в 28 городах России, в общей сложности в них примут участие более 50 тысяч человек и около тысячи единиц техники.
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