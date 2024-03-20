https://ria.ru/20240320/parad-1934462784.html

Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая

Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая - РИА Новости, 20.03.2024

Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая

В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:02

2024-03-20T14:02

2024-03-20T16:39

москва

сергей шойгу

безопасность

день победы

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В параде 9 мая на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства."Будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники", — сказал министр.Кроме того, в параде примет участие авиация.В составе пешей колонны пройдут представители различных видов и родов войск, участники специальной военной операции.Тренировки расчетов обычно проводятся на подмосковном военном полигоне в Алабино.Военные парады в этом году пройдут в 28 городах России, в общей сложности в них примут участие более 50 тысяч человек и около тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20231228/den_pobedy-1918595451.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, сергей шойгу, безопасность, день победы