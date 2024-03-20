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Россияне могут начать получать компенсации от "Госуслуг" за утечки данных - РИА Новости, 20.03.2024
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06:22 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/kompensatsii-1934374284.html
Россияне могут начать получать компенсации от "Госуслуг" за утечки данных
Россияне могут начать получать компенсации от "Госуслуг" за утечки данных - РИА Новости, 20.03.2024
Россияне могут начать получать компенсации от "Госуслуг" за утечки данных
Граждане России могут начать получать компенсации от портала госуслуги (оператором является Минцифры) в случае утечек своих персональных данных после принятия... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T06:22
2024-03-20T06:22
россия
андрей турчак
госдума рф
единая россия
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общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Граждане России могут начать получать компенсации от портала госуслуги (оператором является Минцифры) в случае утечек своих персональных данных после принятия закона о киберстраховании, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. "К примеру, в случае утечки личной информации граждан с портала "Госуслуги" выплачивать компенсации будет Минцифры РФ из собственных средств, поскольку является оператором персональных данных", - сказал сенатор. Шейкин отметил, что по итогам обсуждений в Совете федерации на соответствующую тему федеральным органам исполнительной власти были направлены рекомендации проработать механизмы для оценки защищенности организаций от "реальных угроз в части их применимости к разрабатываемому законодательству по оборотным штрафам". Кроме того, организациям было рекомендовано разработать меры "для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных". "Важно, чтобы операторы, работающие с персональными данными, имели финансовое обеспечение для выплаты компенсаций в случае утечек данных и ущерба, причиненного гражданам. Данный вопрос активно обсуждаем с коллегами на площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации. В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки", - подчеркнул парламентарий. Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что в России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных (личных) данных, соответствующий законопроект был разработан им и другими сенаторами, он скоро будет отправлен в кабмин на отзыв. Он отметил, что "утекшие" данные используются преступниками для мошенничества и краж, и предлагается, чтобы операторы таких данных при их обработке имели финансовое обеспечение для возмещения морального и имущественного вреда. Госдума 23 января на пленарном заседании приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.
https://ria.ru/20240311/svo-1932255665.html
https://ria.ru/20240122/utechka-1922826720.html
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россия, андрей турчак, госдума рф, единая россия, совет федерации рф, общество
Россия, Андрей Турчак, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Россияне могут начать получать компенсации от "Госуслуг" за утечки данных

Сенатор Шейкин: за утечки данных можно будет получать компенсации от "Госуслуг"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Граждане России могут начать получать компенсации от портала госуслуги (оператором является Минцифры) в случае утечек своих персональных данных после принятия закона о киберстраховании, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
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"К примеру, в случае утечки личной информации граждан с портала "Госуслуги" выплачивать компенсации будет Минцифры РФ из собственных средств, поскольку является оператором персональных данных", - сказал сенатор.
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Шейкин отметил, что по итогам обсуждений в Совете федерации на соответствующую тему федеральным органам исполнительной власти были направлены рекомендации проработать механизмы для оценки защищенности организаций от "реальных угроз в части их применимости к разрабатываемому законодательству по оборотным штрафам". Кроме того, организациям было рекомендовано разработать меры "для страхования ответственности организаций в пользу третьих лиц в случае утечки персональных данных".
"Важно, чтобы операторы, работающие с персональными данными, имели финансовое обеспечение для выплаты компенсаций в случае утечек данных и ущерба, причиненного гражданам. Данный вопрос активно обсуждаем с коллегами на площадке Совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации. В случае с государственными организациями компенсации в пользу граждан также возможны — их могут выплачивать либо из бюджета, либо из финансовых средств непосредственного виновника утечки", - подчеркнул парламентарий.
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Ранее Шейкин сообщал РИА Новости, что в России может появиться механизм возмещения вреда, возникшего в результате утечки персональных (личных) данных, соответствующий законопроект был разработан им и другими сенаторами, он скоро будет отправлен в кабмин на отзыв. Он отметил, что "утекшие" данные используются преступниками для мошенничества и краж, и предлагается, чтобы операторы таких данных при их обработке имели финансовое обеспечение для возмещения морального и имущественного вреда.
Госдума 23 января на пленарном заседании приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за утечки персональных данных.
Законопроектами предполагается ввести новые составы административных правонарушений и кратно увеличить штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей, а для похитителей данных - вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщил ранее секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.
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