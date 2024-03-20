https://ria.ru/20240320/khabirov-1933963559.html

Биография Радия Хабирова

Биография Радия Хабирова - РИА Новости, 20.03.2024

Биография Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан)... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:58

2024-03-20T00:58

2024-03-20T00:58

справки

республика башкортостан

политика

красногорск

московская область (подмосковье)

радий хабиров

башкирский государственный университет

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Глава Башкирии Радий Фаритович Хабиров родился 20 марта 1964 года в деревне Сайраново Ишимбайского района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Окончил юридический факультет Башкирского государственного университета в 1989 году. В 1994 году – магистратуру университета Билькент (Турция). Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1981 году учеником фрезеровщика Ишимбайского завода транспортного машиностроения.В 1982-1984 годах - военнослужащий срочной службы Вооруженных сил СССР.В 1989-1992 годах – ассистент кафедры государственного права и советского строительства юридического факультета Башкирского государственного университета.В 1994-2003 годах – старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета, директор Института права Башкирского государственного университета.В 2003-2008 годах – руководитель администрации президента Республики Башкортостан.В 2008 году – директор департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием Российской Федерации и политическими партиями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.В 2009-2016 годах – заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.С января 2017 года – исполняющий обязанности главы городского округа Красногорск Московской области. 28 марта 2017 года избран главой городского округа Красногорск Московской области. 11 октября 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Башкирии. По итогам выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года, избран руководителем республики, получив 82,02% голосов избирателей.19 сентября 2019 года вступил в должность главы Республики Башкортостан.Заслуженный юрист Республики Башкортостан.Автор более 30 научных публикаций, статей по вопросам теории государства и права, государственному устройству Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2009). Награжден орденом Александра Невского (2021), Почетной грамотой президента РФ (2014), орденом Республики Крым "За верность долгу" (2015), нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество" (2023).Кандидат в мастера спорта по классической и греко-римской борьбе.Женат, четверо детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

республика башкортостан

красногорск

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, республика башкортостан, политика, красногорск, московская область (подмосковье), радий хабиров, башкирский государственный университет