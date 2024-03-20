https://ria.ru/20240320/gorlovka-1934447106.html
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ
В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:07
2024-03-20T13:07
2024-03-20T13:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
горловка
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ, сообщило ведомство в Telegram-канале."Сегодня ночью обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) привел к возгоранию в Центрально-Городском районе Горловки. К месту оперативно прибыл пожарный расчет. Во время тушения произошел повторный сброс взрывоопасного предмета с БПЛА. Личный состав успел спуститься в укрытие", — говорится в публикации.Спасатели вернулись в подразделение на штабном автомобиле — его остекление пострадало при разбросе осколков. Повреждения получила и пожарная автоцистерна.У двоих огнеборцев диагностирована акубаротравма, еще у двоих пострадавших — ушибы. От госпитализации они отказались.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, горловка, украина
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Горловка, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Горловке сотрудники МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ
В Горловке четыре сотрудника МЧС пострадали из-за сброшенного боеприпаса ВСУ