Рейтинг@Mail.ru
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 20.03.2024 (обновлено: 12:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/gaz-1934405256.html
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год - РИА Новости, 20.03.2024
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год
Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:02
2024-03-20T12:25
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
природный газ
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на заседании комитета Госдумы по энергетике.Годом ранее показатель составлял 49,2 процента.Доля экспорта сжиженного природного газа в недружественные страны сократилась до 78,7 процента в 2023 году с 84,6 процента в 2022 году.Ранее РИА Новости изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. Расчеты показали, что Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения антироссийских санкций.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, природный газ, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Природный газ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год

Минэнерго: экспорт газа в недружественные страны упал с 49,2 до 24,1% в 2023 г

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на заседании комитета Госдумы по энергетике.
Годом ранее показатель составлял 49,2 процента.
Доля экспорта сжиженного природного газа в недружественные страны сократилась до 78,7 процента в 2023 году с 84,6 процента в 2022 году.
Ранее РИА Новости изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. Расчеты показали, что Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения антироссийских санкций.
Какие страны Россия признала недружественными
22 июля 2022, 17:39
Инфографика
Какие страны Россия признала недружественнымиПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФПриродный газСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала