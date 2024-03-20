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Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год - РИА Новости, 20.03.2024
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год
Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:02
2024-03-20T11:02
2024-03-20T12:25
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природный газ
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реакция на санкции
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на заседании комитета Госдумы по энергетике.Годом ранее показатель составлял 49,2 процента.Доля экспорта сжиженного природного газа в недружественные страны сократилась до 78,7 процента в 2023 году с 84,6 процента в 2022 году.Ранее РИА Новости изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. Расчеты показали, что Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения антироссийских санкций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, природный газ, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Природный газ, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год
Минэнерго: экспорт газа в недружественные страны упал с 49,2 до 24,1% в 2023 г