https://ria.ru/20240320/gaz-1934405256.html

Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год

Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год - РИА Новости, 20.03.2024

Доля экспорта российского газа в недружественные страны упала вдвое за год

Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:02

2024-03-20T11:02

2024-03-20T12:25

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

природный газ

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Доля экспорта газа из России в недружественные страны в 2023 году снизилась вдвое — до 24,1 процента, следует из презентации Минэнерго, представленной на заседании комитета Госдумы по энергетике.Годом ранее показатель составлял 49,2 процента.Доля экспорта сжиженного природного газа в недружественные страны сократилась до 78,7 процента в 2023 году с 84,6 процента в 2022 году.Ранее РИА Новости изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. Расчеты показали, что Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения антироссийских санкций.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, природный газ, санкции в отношении россии, реакция на санкции