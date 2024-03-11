https://ria.ru/20240311/uglevodorody-1932216980.html
Переориентация поставок углеводородов дала России 56 миллиардов долларов
Переориентация поставок углеводородов дала России 56 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.03.2024
Переориентация поставок углеводородов дала России 56 миллиардов долларов
Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:08
2024-03-11T06:08
2024-03-11T09:40
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими санкций против Москвы, следует из расчетов РИА Новости.Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 и 2023 годах. Данные за 2022-й не учитывались из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок.Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году этот показатель составил лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в данные страны составил 70,9 миллиарда долларов.Но это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно поставки только лишь в шесть государств — Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию — в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы.Таким образом, Москва дополнительно заработала на этих направлениях 126,8 миллиарда долларов — это на 56 миллиардов долларов больше выпавшей прибыли от поставок Евросоюзу.Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на приобретение угля, газа, нефти и нефтепродуктов — до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах.Следом идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы — до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза — до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии — в 24 раза, до 5,3 миллиарда.Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза — до двух миллиардов долларов, Индонезия — в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.Брюссель с 2022 года вводит санкции против закупок энергоносителей у Москвы: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023-м начали действовать санкции на нефтепродукты.Москва в конце 2022 года запретила поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ президента вступил в силу с 1 февраля 2023 года, в конце прошлого года срок его действия продлили до конца июня 2024-го.
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россия, экономика, турция, китай, евросоюз
Россия, Экономика, Турция, Китай, Евросоюз
Переориентация поставок углеводородов дала России 56 миллиардов долларов
Россия получила 56 миллиардов долларов на переориентации поставок углеводородов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в несколько дружественных стран почти 187 миллиардов долларов — на 56 миллиардов долларов больше, чем в среднем экспортировала в страны Европы до введения ими санкций против Москвы, следует из расчетов РИА Новости.
Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов — Турции
, Китая
, Индии
, Бразилии
, Индонезии
, Малайзии
и ЕС
. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 и 2023 годах. Данные за 2022-й не учитывались из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок.
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Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году этот показатель составил лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в данные страны составил 70,9 миллиарда долларов.
Но это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно поставки только лишь в шесть государств — Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию — в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы.
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Таким образом, Москва дополнительно заработала на этих направлениях 126,8 миллиарда долларов — это на 56 миллиардов долларов больше выпавшей прибыли от поставок Евросоюзу.
Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на приобретение угля, газа, нефти и нефтепродуктов — до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах.
Следом идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы — до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза — до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии — в 24 раза, до 5,3 миллиарда.
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Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза — до двух миллиардов долларов, Индонезия — в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.
Брюссель с 2022 года вводит санкции против закупок энергоносителей у Москвы: первым, еще летом того года, под запрет попал уголь, а в конце года ввели ограничения на нефть. В 2023-м начали действовать санкции на нефтепродукты.
Москва в конце 2022 года запретила поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного недружественными странами, причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Указ президента вступил в силу с 1 февраля 2023 года, в конце прошлого года срок его действия продлили до конца июня 2024-го.
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