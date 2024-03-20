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Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов - РИА Новости, 20.03.2024
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18:00 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/forum-1934537310.html
Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов
Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов - РИА Новости, 20.03.2024
Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов
Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:00
2024-03-20T18:00
союзное государство
москва
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства. Форум пройдет в рамках Дня единения народов Беларуси и России, отмечаемого 2 апреля. Целями мероприятия являются укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Белорусией, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках события также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-ой экспедиции с Международной космической станции, уточнили в Посткоме. Там добавили, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители администрации президента Российской Федерации, руководители министерств и ведомств России и Белорусии, ректоры ведущих вузов, представители научных сообществ, эксперты и СМИ двух стран. В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".
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москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия, миа "россия сегодня"
Союзное государство, Москва, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Россия, МИА "Россия сегодня"

Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.
Форум пройдет в рамках Дня единения народов Беларуси и России, отмечаемого 2 апреля. Целями мероприятия являются укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Белорусией, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках события также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-ой экспедиции с Международной космической станции, уточнили в Посткоме.
Там добавили, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители администрации президента Российской Федерации, руководители министерств и ведомств России и Белорусии, ректоры ведущих вузов, представители научных сообществ, эксперты и СМИ двух стран. В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга,
Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".
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Союзное государствоМоскваБелоруссияДмитрий МезенцевРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
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