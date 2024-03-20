https://ria.ru/20240320/forum-1934537310.html

Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов

Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов - РИА Новости, 20.03.2024

Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов

Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T18:00

2024-03-20T18:00

2024-03-20T18:00

союзное государство

москва

белоруссия

дмитрий мезенцев

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства. Форум пройдет в рамках Дня единения народов Беларуси и России, отмечаемого 2 апреля. Целями мероприятия являются укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Белорусией, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках события также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-ой экспедиции с Международной космической станции, уточнили в Посткоме. Там добавили, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители администрации президента Российской Федерации, руководители министерств и ведомств России и Белорусии, ректоры ведущих вузов, представители научных сообществ, эксперты и СМИ двух стран. В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html

москва

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия, миа "россия сегодня"