https://ria.ru/20240320/forum-1934537310.html
Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов
Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов - РИА Новости, 20.03.2024
Форум Союзного государства пройдет в Москве в рамках Дня единения народов
Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T18:00
2024-03-20T18:00
2024-03-20T18:00
союзное государство
москва
белоруссия
дмитрий мезенцев
россия
миа "россия сегодня"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства. Форум пройдет в рамках Дня единения народов Беларуси и России, отмечаемого 2 апреля. Целями мероприятия являются укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Белорусией, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках события также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-ой экспедиции с Международной космической станции, уточнили в Посткоме. Там добавили, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители администрации президента Российской Федерации, руководители министерств и ведомств России и Белорусии, ректоры ведущих вузов, представители научных сообществ, эксперты и СМИ двух стран. В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".
https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, белоруссия, дмитрий мезенцев, россия, миа "россия сегодня"
Союзное государство, Москва, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев, Россия, МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв", приуроченный ко Дню единения народов Белоруссии и России, пройдет 29 марта в Москве, сообщили в Постоянном комитете Союзного государства.
Форум пройдет в рамках Дня единения народов Беларуси и России, отмечаемого 2 апреля. Целями мероприятия являются укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между Россией и Белорусией, определение ключевых направлений взаимодействия, создание необходимых условий для совместной работы наших ученых и молодых исследователей, развитие единого образовательного пространства и реализация совместных проектов в области высшего технического образования. В рамках события также запланировано видеообращение космонавтов российско-белорусского экипажа 21-ой экспедиции с Международной космической станции, уточнили в Посткоме.
Там добавили, что в мероприятии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
, представители администрации президента Российской Федерации, руководители министерств и ведомств России и Белорусии, ректоры ведущих вузов, представители научных сообществ, эксперты и СМИ двух стран. В рамках форума планируется видеомост с институтами и предприятиями Минска
, Нижнего Новгорода
и Санкт-Петербурга
,
Организаторами форума выступают Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа "Россия сегодня".
Мезенцев предложил создать список культурного наследия Союзного государства