https://ria.ru/20240320/flag-1934412494.html
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях - РИА Новости, 20.03.2024
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях
Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:15
2024-03-20T11:15
2024-03-20T11:15
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации. В настоящее время норма касается только общеобразовательных организаций. Законом предлагается распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности предписание о постоянном размещении флага РФ на зданиях либо на территориях указанных организаций. Принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности", отметили в комитете Совфеда по конституционному законодательству.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях
СФ одобрил закон о постоянном размещении флага РФ на образовательных учреждениях
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации.
В настоящее время норма касается только общеобразовательных организаций. Законом предлагается распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности предписание о постоянном размещении флага РФ
на зданиях либо на территориях указанных организаций.
Принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности", отметили в комитете Совфеда по конституционному законодательству.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой