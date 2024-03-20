https://ria.ru/20240320/flag-1934412494.html

СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях

СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях - РИА Новости, 20.03.2024

СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях

Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:15

2024-03-20T11:15

2024-03-20T11:15

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации. В настоящее время норма касается только общеобразовательных организаций. Законом предлагается распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности предписание о постоянном размещении флага РФ на зданиях либо на территориях указанных организаций. Принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности", отметили в комитете Совфеда по конституционному законодательству.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф