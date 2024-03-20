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СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях - РИА Новости, 20.03.2024
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11:15 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/flag-1934412494.html
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях - РИА Новости, 20.03.2024
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях
Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:15
2024-03-20T11:15
общество
россия
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации. В настоящее время норма касается только общеобразовательных организаций. Законом предлагается распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности предписание о постоянном размещении флага РФ на зданиях либо на территориях указанных организаций. Принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности", отметили в комитете Совфеда по конституционному законодательству.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон о государственном флаге на образовательных учреждениях

СФ одобрил закон о постоянном размещении флага РФ на образовательных учреждениях

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, которым предполагается обязать все образовательные учреждения вывешивать флаг Российской Федерации.
В настоящее время норма касается только общеобразовательных организаций. Законом предлагается распространить на все образовательные организации независимо от форм собственности предписание о постоянном размещении флага РФ на зданиях либо на территориях указанных организаций.
Принятие закона будет способствовать "формированию у детей и молодежи патриотизма и гражданской идентичности на всех этапах образовательной деятельности", отметили в комитете Совфеда по конституционному законодательству.
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