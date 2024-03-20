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В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ - РИА Новости, 20.03.2024
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12:21 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/feyki-1934435239.html
В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ
В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ - РИА Новости, 20.03.2024
В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ
Минцифры РФ обсуждает создание платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, созданную с помощью искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:21
2024-03-20T12:21
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает создание платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, созданную с помощью искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Обсуждается возможность создания единой платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, сгенерированную в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ)", — сказали в Минцифры. В министерстве отметили, что есть предложение предварительно провести научно-исследовательские работы по этой тематике. В декабре 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений, связанных с программой "Экономика данных". Так, к 19 марта Минцифры должно было проработать мероприятия по выявлению недостоверных данных, в том числе создаваемых с помощью искусственного интеллекта.
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технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ

Минцифры обсуждает создание платформы, выявляющей созданные с помощью ИИ фейки

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает создание платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, созданную с помощью искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Обсуждается возможность создания единой платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, сгенерированную в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ)", — сказали в Минцифры.
В министерстве отметили, что есть предложение предварительно провести научно-исследовательские работы по этой тематике.
В декабре 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений, связанных с программой "Экономика данных". Так, к 19 марта Минцифры должно было проработать мероприятия по выявлению недостоверных данных, в том числе создаваемых с помощью искусственного интеллекта.
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