https://ria.ru/20240320/feyki-1934435239.html

В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ

В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ - РИА Новости, 20.03.2024

В России может появиться платформа для выявления фейков, созданных ИИ

Минцифры РФ обсуждает создание платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, созданную с помощью искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает создание платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, созданную с помощью искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Обсуждается возможность создания единой платформы, которая будет выявлять недостоверную информацию, сгенерированную в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ)", — сказали в Минцифры. В министерстве отметили, что есть предложение предварительно провести научно-исследовательские работы по этой тематике. В декабре 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений, связанных с программой "Экономика данных". Так, к 19 марта Минцифры должно было проработать мероприятия по выявлению недостоверных данных, в том числе создаваемых с помощью искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20240229/neyroseti-1930112557.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)