https://ria.ru/20240320/ege-1934535034.html

Рособрнадзор прокомментировал выбор аргументов из аниме на ЕГЭ по русскому

Рособрнадзор прокомментировал выбор аргументов из аниме на ЕГЭ по русскому - РИА Новости, 20.03.2024

Рособрнадзор прокомментировал выбор аргументов из аниме на ЕГЭ по русскому

Выбор примеров-аргументов в сочинении на ЕГЭ по русскому языку свободный, он определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором и сферой... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:46

2024-03-20T17:46

2024-03-20T17:46

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Выбор примеров-аргументов в сочинении на ЕГЭ по русскому языку свободный, он определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором и сферой интересов, при оценке аргументации главным является соответствие содержанию исходного текста, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ по русскому языку в 2024 году, разрешили в одном из заданий использовать в качестве примера-аргумента сюжеты из компьютерных игр и аниме. "Экзаменуемые свободны в выборе источника примеров-аргументов. Выбор определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором, сферой интересов конкретного экзаменуемого", - говорится в сообщении. Наряду с фактами из собственной жизни или жизни близких, разнообразными литературными источниками, ссылками на исторические личности и события, произведения искусства, участник экзамена для подтверждения выдвинутого тезиса, в том числе, может оперировать содержанием кинофильмов, произведениями на основе современных видов графического представления информации (компьютерных игр, аниме, манги, комиксов и других), которые являются частью социокультурного опыта человека в целом и конкретных старшеклассников, пояснили в пресс-службе. "При оценивании качества приводимой экзаменуемым аргументации самым главным является соответствие обоснования экзаменуемого содержанию исходного текста, а также соответствие выдвинутого тезиса, аргументационной составляющей привлеченного примера и пояснения к примеру-аргументу", - отметили в ведомстве. Сочинение-рассуждение в ЕГЭ по русскому языку пишется на основе предложенного в экзаменационном варианте фрагмента произведения советского или российского писателя. В 2024 году в задание было включено новое требование – для обоснования своего отношения к выявленной экзаменуемым позиции автора по проблеме исходного текста включить пример-аргумент, опирающийся на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Предлагаемые на ЕГЭ по русскому языку тексты для выполнения сочинения-рассуждения по своей проблематике и идейному содержанию дают возможность экзаменуемому прежде всего обратиться к классическим форматам произведений литературы и искусства, уточнили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20240109/ege-1920354995.html

https://ria.ru/20230628/ege-1880778382.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия