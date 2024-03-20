https://ria.ru/20240320/dtp-1934577662.html
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни - РИА Новости, 20.03.2024
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни
Двое жителей Чечни погибли в результате ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, еще два человека, в том числе мужчина из Казахстана, попали в больницу,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:44
2024-03-20T22:44
2024-03-20T22:44
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астрахань
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МАХАЧКАЛА, 20 мар - РИА Новости. Двое жителей Чечни погибли в результате ДТП с участием трех автомобилей в Дагестане, еще два человека, в том числе мужчина из Казахстана, попали в больницу, сообщается в Telegram-канале МВД по Дагестану. По данным ведомства, авария случилась в среду, примерно в 16.00 мск, на федеральной автодороге Астрахань – Махачкала на территории Тарумовского района Дагестана. "Произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai под управлением 61-летнего жителя Чеченской Республики, Omoda C5 под управлением 24-летнего жителя Чеченской Республики и DAF XF под управлением 57-летнего жителя Узбекистана. В результате автоаварии водители автомобилей Hyundai и Omoda C5 от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Пассажира Hyundai, 46-летнего жителя Казахстана, а также 25-летнего пассажира Omoda C5 доставили в медучреждение.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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происшествия, казахстан, астрахань, махачкала
Происшествия, Казахстан, Астрахань, Махачкала
В Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни
МВД: в Дагестане в ДТП погибли два жителя Чечни