https://ria.ru/20240320/deti-1934564802.html

Ленинградская область примет двести детей из Белгородской

Ленинградская область примет двести детей из Белгородской - РИА Новости, 20.03.2024

Ленинградская область примет двести детей из Белгородской

Ленинградская область примет 200 детей из Белгородской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T20:52

2024-03-20T20:52

2024-03-20T20:52

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

россия

ленинградская область

александр дрозденко

вячеслав гладков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинградская область примет 200 детей из Белгородской области, сообщили региональные власти. Накануне губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о готовности региона принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области. "Рассчитываем организовать приём 200 детей, сейчас готовим необходимые документы для надзорных органов", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти Николай Емельянов, слова которого приводятся в Telegram-канале областных властей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду сообщил, что более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Гладков рассказал, что с завтрашнего дня Белгородская область начинает отправку 1200 детей в оздоровительные лагеря в другие регионы РФ. Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины.

https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

белгородская область

россия

ленинградская область

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общество, белгородская область, россия, ленинградская область, александр дрозденко, вячеслав гладков