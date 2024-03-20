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Ленинградская область примет двести детей из Белгородской - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/deti-1934564802.html
Ленинградская область примет двести детей из Белгородской
Ленинградская область примет двести детей из Белгородской - РИА Новости, 20.03.2024
Ленинградская область примет двести детей из Белгородской
Ленинградская область примет 200 детей из Белгородской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:52
2024-03-20T20:52
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
россия
ленинградская область
александр дрозденко
вячеслав гладков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинградская область примет 200 детей из Белгородской области, сообщили региональные власти. Накануне губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о готовности региона принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области. "Рассчитываем организовать приём 200 детей, сейчас готовим необходимые документы для надзорных органов", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти Николай Емельянов, слова которого приводятся в Telegram-канале областных властей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду сообщил, что более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Гладков рассказал, что с завтрашнего дня Белгородская область начинает отправку 1200 детей в оздоровительные лагеря в другие регионы РФ. Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины.
https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html
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белгородская область
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общество, белгородская область, россия, ленинградская область, александр дрозденко, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Вячеслав Гладков
Ленинградская область примет двести детей из Белгородской

Емельянов: Ленинградская область примет двести детей из Белгородской

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Ленинградская область примет 200 детей из Белгородской области, сообщили региональные власти.
Накануне губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о готовности региона принять детей, которые будут эвакуированы из Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на месте обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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"Рассчитываем организовать приём 200 детей, сейчас готовим необходимые документы для надзорных органов", - сказал заместитель председателя правительства Ленобласти Николай Емельянов, слова которого приводятся в Telegram-канале областных властей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду сообщил, что более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Гладков рассказал, что с завтрашнего дня Белгородская область начинает отправку 1200 детей в оздоровительные лагеря в другие регионы РФ.
Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьРоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВячеслав Гладков
 
 
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