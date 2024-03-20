Рейтинг@Mail.ru
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 20.03.2024 (обновлено: 14:12 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/armiya-1934463596.html
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений - РИА Новости, 20.03.2024
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений
Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:04
2024-03-20T14:12
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_0:53:2976:1727_1920x0_80_0_0_ee6d4ed7ac50798416c20f523fe8e276.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он пояснил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. Уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, отметил Шойгу. "Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", - добавил министр.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840330485_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_dd60be7a47e590e54cceef807238c8cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений

Шойгу6 две армии, 14 дивизий и 16 бригад усилят ВС РФ до конца года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
Он пояснил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.
Уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, отметил Шойгу.
"Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", - добавил министр.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
16 марта, 08:00
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала