https://ria.ru/20240320/armiya-1934463596.html

В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений

В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений - РИА Новости, 20.03.2024

В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений

Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:04

2024-03-20T14:04

2024-03-20T14:12

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он пояснил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. Уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, отметил Шойгу. "Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", - добавил министр.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)