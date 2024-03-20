https://ria.ru/20240320/armiya-1934463596.html
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений - РИА Новости, 20.03.2024
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений
Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:04
2024-03-20T14:04
2024-03-20T14:12
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он пояснил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей. Уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, отметил Шойгу. "Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", - добавил министр.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В российских ВС сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений
Шойгу6 две армии, 14 дивизий и 16 бригад усилят ВС РФ до конца года
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минобороны России планирует в рамках повышения боевых возможностей ВС РФ до конца года сформировать две армии, 14 дивизий и 16 бригад, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
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Он пояснил, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина продолжается поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.
Уже сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, отметил Шойгу.
"Продолжим совершенствование боевого и численного состава российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны", - добавил министр.
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