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В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 20.03.2024
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16:45 20.03.2024 (обновлено: 16:46 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/arest-1934517391.html
В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ*
В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 20.03.2024
В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ*
Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора бара, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:45
2024-03-20T16:46
происшествия
оренбург
россия
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора бара, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*, сообщает суд. Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба "Pose", где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Центральный районный суд Оренбурга в своем Telegram-канале сообщает, что суд рассмотрел материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). "Суд удовлетворил ходатайства следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых на срок 1 месяц 28 дней до 18 мая 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщает суд.* Запрещенное в России экстремистское движение
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происшествия, оренбург, россия
Происшествия, Оренбург, Россия
В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ*

Суд в Оренбурге арестовал руководство ночного клуба, где пропагандировали ЛГБТ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора бара, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*, сообщает суд.
Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба "Pose", где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*.
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Центральный районный суд Оренбурга в своем Telegram-канале сообщает, что суд рассмотрел материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).
"Суд удовлетворил ходатайства следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых на срок 1 месяц 28 дней до 18 мая 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщает суд.
* Запрещенное в России экстремистское движение
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