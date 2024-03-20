https://ria.ru/20240320/arest-1934517391.html

В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ*

В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 20.03.2024

В Оренбурге арестовали руководство ночного клуба из-за пропаганды ЛГБТ*

Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора бара, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:45

2024-03-20T16:45

2024-03-20T16:46

происшествия

оренбург

россия

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УФА, 20 мар – РИА Новости. Центральный районный суд Оренбурга арестовал арт-директора и администратора бара, на который жаловались в полицию из-за пропаганды запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ*, сообщает суд. Ранее правоохранители Оренбурга сообщали о пресечении деятельности клуба "Pose", где в ходе обыска нашли парики и женскую одежду. Сообщалось, что 15 посетителей пожаловались полиции о том, что в клубе пропагандируют запрещенное в России движение ЛГБТ*. Центральный районный суд Оренбурга в своем Telegram-канале сообщает, что суд рассмотрел материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). "Суд удовлетворил ходатайства следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых на срок 1 месяц 28 дней до 18 мая 2024 года. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщает суд.* Запрещенное в России экстремистское движение

https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html

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происшествия, оренбург, россия