https://ria.ru/20240320/aktivy-1934573191.html

В СФ раскритиковали попытки использования российских активов за рубежом

В СФ раскритиковали попытки использования российских активов за рубежом - РИА Новости, 20.03.2024

В СФ раскритиковали попытки использования российских активов за рубежом

Оскорбительное для России предложение об использовании доходов от замороженных за рубежом российских активов можно будет расценивать как открытый грабеж, этим... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:08

2024-03-20T22:08

2024-03-20T22:08

санкции в отношении россии

евросоюз

совет федерации рф

еврокомиссия

жозеп боррель

дмитрий песков

ольга ковитиди

украина

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Оскорбительное для России предложение об использовании доходов от замороженных за рубежом российских активов можно будет расценивать как открытый грабеж, этим действиям может быть дана конкретная уголовно-правовая оценка, заявила РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. "Мало того, что лже-демократы украли российские активы, они, окончательно потеряв совесть, решились использовать Еврокомиссию как инструмент политической расправы над суверенной Россией и внесли незаконные предложения об использовании доходов от российских замороженных активов для поддержки Украины, которая находится с Россией в состоянии военного противостояния. Это циничное и оскорбительное решение для России может быть рассмотрено как открытый грабеж и нарушение всех демократических принципов и правовых норм", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что очевидна неправомерность подобных решений. По ее словам, у российской стороны есть "все правовые основания для их оспаривания и возбуждения вопроса необходимости применения уголовно-правовой оценки действий конкретных лиц иностранных государств". "В Евросоюзе без зазрения совести рассматривают российские активы как собственные средства, планируя цели и сроки этой евро-пиратской "инвестиции". Очевидно, что в случае принятия иностранными государствами заведомо неправомочных решений по распоряжению российскими активами, подобные действия могут рассматриваться как самоуправные, посягающие на одно из основных прав - право собственности, которое не может быть отчуждено или ограничено без решения суда", - резюмировала парламентарий. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что предложение использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Он добавил, что европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа. По словам Пескова, лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия.

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934474028.html

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санкции в отношении россии, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия, жозеп боррель, дмитрий песков, ольга ковитиди, украина, киев, россия, в мире