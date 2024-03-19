https://ria.ru/20240319/vyplaty-1934310066.html

Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С

Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С - РИА Новости, 19.03.2024

Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития: Азиатскому... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T18:22

2024-03-19T18:22

2024-03-19T18:22

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

азиатский банк инфраструктурных инвестиций

международный инвестиционный банк

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития: Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, Международному банку экономического сотрудничества, Международному инвестиционному банку, Новому банку развития и Российско-кыргызскому фонду развития, получить накопленные на счетах типа С выплаты по ценным бумагам. Согласно указу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, речь идет о выплатах по акциям российских компаний, облигаций и евробондов российских эмитентов, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями. Владелец ценных бумаг, согласно документу, вправе направить российскому депозитарию или должнику по евробондам заявление о перечислении средств на его рублевый счет в российском банке. Перечень подтверждающих документов, который надо приложить к заявлению, должен утвердить ЦБ. Российский депозитарий принимает решение о выплате и в течение двух рабочих дней уведомляет иностранного номинального держателя или платежного агента о проведении расчетов с владельцем ценных бумаг, а затем в течение 10 дней ждет мотивированного возражения. Если такового не поступит, то, согласно указу, депозитарий направляет в банк платежное поручение о переводе средств владельцу со счета типа С. Выплаты будут осуществляться в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20240319/sholts-1934249531.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), азиатский банк инфраструктурных инвестиций, международный инвестиционный банк