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Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С
Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С - РИА Новости, 19.03.2024
Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития: Азиатскому... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:22
2024-03-19T18:22
2024-03-19T18:22
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития: Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, Международному банку экономического сотрудничества, Международному инвестиционному банку, Новому банку развития и Российско-кыргызскому фонду развития, получить накопленные на счетах типа С выплаты по ценным бумагам. Согласно указу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, речь идет о выплатах по акциям российских компаний, облигаций и евробондов российских эмитентов, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями. Владелец ценных бумаг, согласно документу, вправе направить российскому депозитарию или должнику по евробондам заявление о перечислении средств на его рублевый счет в российском банке. Перечень подтверждающих документов, который надо приложить к заявлению, должен утвердить ЦБ. Российский депозитарий принимает решение о выплате и в течение двух рабочих дней уведомляет иностранного номинального держателя или платежного агента о проведении расчетов с владельцем ценных бумаг, а затем в течение 10 дней ждет мотивированного возражения. Если такового не поступит, то, согласно указу, депозитарий направляет в банк платежное поручение о переводе средств владельцу со счета типа С. Выплаты будут осуществляться в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240319/sholts-1934249531.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), азиатский банк инфраструктурных инвестиций, международный инвестиционный банк
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный инвестиционный банк
Путин разрешил резидентам России получить выплаты по ценным бумагам типа С
Путин разрешил резидентам РФ получить выплаты по ценным бумагам со счетов типа С
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий резидентам РФ, находящимся под их контролем иностранным лицам, а также институтам развития: Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, Международному банку экономического сотрудничества, Международному инвестиционному банку, Новому банку развития и Российско-кыргызскому фонду развития, получить накопленные на счетах типа С выплаты по ценным бумагам.
Согласно указу, размещенному на портале официального опубликования правовых актов, речь идет о выплатах по акциям российских компаний, облигаций и евробондов российских эмитентов, учет прав которых осуществляется иностранными депозитариями.
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Владелец ценных бумаг, согласно документу, вправе направить российскому депозитарию или должнику по евробондам заявление о перечислении средств на его рублевый счет в российском банке. Перечень подтверждающих документов, который надо приложить к заявлению, должен утвердить ЦБ
.
Российский депозитарий принимает решение о выплате и в течение двух рабочих дней уведомляет иностранного номинального держателя или платежного агента о проведении расчетов с владельцем ценных бумаг, а затем в течение 10 дней ждет мотивированного возражения. Если такового не поступит, то, согласно указу, депозитарий направляет в банк платежное поручение о переводе средств владельцу со счета типа С.
Выплаты будут осуществляться в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанной по официальному курсу ЦБ на день соответствующего платежа.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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