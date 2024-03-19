https://ria.ru/20240319/vertolet-1934145747.html
На рудник в Приамурье, где произошло ЧП с горняками, прилетел вертолет МЧС
На рудник в Приамурье, где произошло ЧП с горняками, прилетел вертолет МЧС - РИА Новости, 19.03.2024
На рудник в Приамурье, где произошло ЧП с горняками, прилетел вертолет МЧС
Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел на место происшествия в Амурской области, где под завалами на руднике "Пионер" находятся 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T07:11
2024-03-19T07:11
2024-03-19T09:02
россия
происшествия
амурская область
хабаровский край
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
покровский рудник
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел на место происшествия в Амурской области, где под завалами на руднике "Пионер" находятся 13 человек, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что тринадцать человек могут находиться под завалами после обрушения горных пород на руднике в Амурской области, позже компания "Покровский рудник" подтвердила, что под завалами в шахте находятся 13 человек. Из Хабаровского края в Зейский округ вылетел вертолет МЧС России с 13 спасателями и специальным оборудованием. Региональный СК организовал проверку по факту обрушения шахты. На месте работает прокурор Зейского округа. Губернатор Приамурья Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место происшествия. "Горноспасатели МЧС России на вертолете М-8 из Хабаровска прибыли к месту проведения поисково-спасательных работ в Амурской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что группировка горноспасателей оценила обстановку и провела разведку места происшествия. Подчеркивается, что специальной подземной техникой и погрузочными машинами расчищен транспортный уклон. Работы ведутся беспрерывно.
https://ria.ru/20240319/rudnik-1934141934.html
https://ria.ru/20231117/obrushenie-1909988395.html
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Прибытие горноспасателей на рудник в Амурской области
Группа из 25 горноспасателей из Якутии прибыла на рудник в Амурской области, где под завалами горных пород находятся 13 человек, сообщает МЧС РФ. На месте уже работает группа Зейского пожарно-спасательного гарнизона. Кроме того, к месту ЧП направляются спасатели из Хабаровского и Приморского краев.
2024-03-19T07:11
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россия, происшествия, амурская область, хабаровский край, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), покровский рудник, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, чп на руднике "пионер" в амурской области
Россия, Происшествия, Амурская область, Хабаровский край, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Покровский рудник, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
На рудник в Приамурье, где произошло ЧП с горняками, прилетел вертолет МЧС
Спасатели МЧС приступили к поисковым работам на руднике в Амурской области