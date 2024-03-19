ООН призвала к деэскалации на Украине
ООН, комментируя сообщения о планах Франции, призвала к деэскалации на Украине
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 мар – РИА Новости. ООН призывает страны делать все для деэскалации ситуации в конфликте вокруг Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на вопрос о планах Парижа направить 2000 военных на Украину.
Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он.
"Прежде всего, я не могу проверить эту информацию, так что у меня нет конкретного комментария на этот счет. Наш общий комментарий: мы призывали все страны делать все, что в их силах, чтобы добиться деэскалации ситуации "на земле", - сказал Хак.
Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.