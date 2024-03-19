https://ria.ru/20240319/ukraina-1934331799.html

ООН призвала к деэскалации на Украине

ООН призвала к деэскалации на Украине - РИА Новости, 19.03.2024

ООН призвала к деэскалации на Украине

ООН призывает страны делать все для деэскалации ситуации в конфликте вокруг Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:58

2024-03-19T19:58

2024-03-19T19:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

фархан хак

оон

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ООН, 19 мар – РИА Новости. ООН призывает страны делать все для деэскалации ситуации в конфликте вокруг Украины, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на вопрос о планах Парижа направить 2000 военных на Украину. Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе в зону боевых действий будут направлены порядка двух тысяч военных, заявил ранее во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Военное руководство Франции из-за потерь своих военнослужащих на Украине опасается недовольства среди офицеров, уже есть проблемы с поиском "добровольцев", отметил также он. "Прежде всего, я не могу проверить эту информацию, так что у меня нет конкретного комментария на этот счет. Наш общий комментарий: мы призывали все страны делать все, что в их силах, чтобы добиться деэскалации ситуации "на земле", - сказал Хак. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце прошлого года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

украина

франция

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, фархан хак, оон