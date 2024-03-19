https://ria.ru/20240319/ukraina-1934298537.html

Глава СВР: Франция подготовила 2 тысячи военных для отправки на Украину

Глава СВР: Франция подготовила 2 тысячи военных для отправки на Украину - РИА Новости, 19.03.2024

Глава СВР: Франция подготовила 2 тысячи военных для отправки на Украину

С начала 2022 года свыше 13 тысяч иностранных наемников прибыли на Украину, около половины из них были ликвидированы российскими военными. Несмотря на это, по... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:32

2024-03-19T17:32

2024-03-19T18:57

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андрей марочко

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Михаил Катков. С начала 2022 года свыше 13 тысяч иностранных наемников прибыли на Украину, около половины из них были ликвидированы российскими военными. Несмотря на это, по данным СВР, Франция собирается отправить на помощь Киеву еще две тысячи "солдат удачи". Россия требует от международного сообщества оценить происходящее. Эксперты РИА Новости полагают, что речь идет о серьезной военной силе, которая укрепляет оборонительный потенциал Киева.План НаполеонаПрезидент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien допустил проведение операций для "противостояния российским войскам" на Украине. По его словам, это может произойти "в какой-то момент", хотя он сам этого не желает и не будет инициировать. Тем не менее Макрон считает, что сила Парижа состоит в том, что он может противостоять Москве. Кроме того, в эфире телеканала France 2 французский лидер заявил, что его страна не собирается брать на себя инициативу в российско-украинском конфликте, однако он имеет экзистенциальное значение для Европы. Макрон полагает, что прочный мир в регионе невозможен без возвращения Украины к ее границам до 2014 года.В целом, по мнению президента Франции, нельзя допустить, чтобы Россия "выиграла эту войну". В связи с этим в конце февраля он озвучил предложение подумать над отправкой войск НАТО на Украину. Правда, это обернулось скандалом: подавляющее большинство членов альянса, включая Германию и США, заявили, что не собираются этого делать.Тем временем испанская газета El Pais со ссылкой на украинские и европейские источники сообщила, что военные стран НАТО уже находятся в республике, но не принимают участие в боевых действиях. По словам собеседников издания, они занимаются проверкой поставляемого вооружения и выявлением случаев связанной с этим коррупции. Впрочем, в материале отмечается, что часть из этих специалистов — отставные западные военные, решившие поехать на Украину добровольцами и вступившие в ряды украинских Bооруженных сил.Скрытая угрозаМежду тем, по данным Минобороны России, с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников (для сравнения: в одной дивизии от четырех до 20 тысяч человек). При этом 5962 из них были убиты. Больше всего было ликвидировано поляков — из 2960 прибывших погибли 1497. На втором месте Грузия — убит 561 из 1042. Третьи по потерям США — 491 из 1113. Также уничтожены 422 канадца, 360 британцев, 349 румын, 147 французов и 88 немцев.Например, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что под Кременной действует ротная тактическая группа ВСУ, в которой есть иностранные наемники. Ее задача — оперативно помогать украинским подразделениям в случае ухудшения обстановки. По его словам, анализ радиоперехватов установил, что некоторые артиллерийские расчеты ВСУ, а также узкие специалисты общаются между собой на английском языке.Кроме того, 15 марта немецкая медиагруппа RND со ссылкой на так называемый иностранный легион ВСУ сообщила о гибели соотечественника в результате российского артиллерийского удара. Мужчине было 37 лет, до того, как оказаться на Украине, он пять лет прослужил в бундесвере и трижды был командирован в Афганистан. После этого военный занялся грузоперевозками. По данным издания, в ВСУ он входил в подразделение, занимавшееся разведкой с помощью БПЛА.Также президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву заявил, что украинские диверсионные группы, в состав которых входят иностранные наемники, пытаются атаковать российскую территорию. По данным Минобороны, 14 марта диверсанты пытались захватить приграничное село Козинка в Белгородской области, в том числе зашли в несколько домов. Однако российские военные заметили противника и нанесли по нему удары с использованием артиллерии, армейской авиации и управляемых авиабомб.Военная силаПресс-секретарь постпредства России при ООН Евгений Успенский обратил внимание Секретариата организации на статистику участия иностранных наемников в боевых действиях на стороне киевского режима. По его словам, доклад Минобороны был переведен на все официальные языки ООН, поэтому сослаться на то, что кто-то о нем не знал, не получится.Политолог Александр Дудчак призывает серьезно отнестись к присутствию наемников на Украине. "Они вносят серьезный вклад в поддержание и повышение обороноспособности страны. Судя по тому, сколько наемников уже погибло, без них боевые действия развивались бы иначе. Измерить их вклад в процентах нельзя, но речь идет не об искателях острых ощущений, а о профессионалах. Причем потери среди них уже выше, чем были в Афганистане", — отметил эксперт."Наемники — это организованная военная сила. Они не только ведут боевые действия и задействованы в использовании сложных систем вооружения, которые Украина получает от стран Запада. Не исключено, что под видом наемников легализуется присутствие кадровых военных НАТО. Это может быть прикрытием для развертывания технических и разведывательных групп альянса", — считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.При этом он подчеркнул, что любая военная помощь, оказываемая Украине, усиливает ее потенциал. Однако Минобороны отслеживает перемещение наемников, обладает точной информацией об их количестве и числе погибших. Это говорит о том, что ведомство целевым образом работает по этому направлению и наносит удары по местам их скопления.

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украина, россия, франция, андрей марочко, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, оон, владимир путин