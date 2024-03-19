https://ria.ru/20240319/ukraina-1934266561.html

Украинские власти "скребут по сусекам", набирая в армию, считает эксперт

Украинские власти "скребут по сусекам", набирая в армию, считает эксперт - РИА Новости, 19.03.2024

Украинские власти "скребут по сусекам", набирая в армию, считает эксперт

Украина может последовать призыву американского сенатора Линдси Грэма* и ужесточить мобилизацию, потому что другого выхода у киевского режима нет, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:52

2024-03-19T15:52

2024-03-19T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

линдси грэм

российская академия наук

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Украина может последовать призыву американского сенатора Линдси Грэма* и ужесточить мобилизацию, потому что другого выхода у киевского режима нет, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста, а также вне зависимости от помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. "Да, я в этом абсолютно убежден (в том, что Украина ужесточит мобилизацию - ред.). У киевского режима, возглавляемого Зеленским, нет другого выхода. Среди тех, кто попадает к нам в плен есть семидесятилетние люди. Ничего исключать нельзя, потому что они (киевские власти - ред.) "скребут по сусекам"", - сказал Гусев. Он добавил, что Украине не хватает военных, потому что часть людей уехала в страны Европы, Россию, Белоруссию и Молдавию. "Мы видим, как проводится мобилизация: хватают всех без разбору на рынках, в кинотеатрах, в кафе, университетах", - отметил эксперт. По мнению Гусева, заявление сенатора Грэма* в очередной раз подтверждает, что "Вашингтон и его партнеры по Европе заинтересованы в том, чтобы конфликт продолжался до последнего украинца". Он отметил, что подобные призывы в США говорят о том, что им не жалко гибели населения Украины, заявление "полно цинизма, замешанного на крови". "Для американцев и "сытой Европы" ничего святого не существует", - заключил эксперт. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. Второй вариант законопроекта был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, линдси грэм, российская академия наук, вооруженные силы украины