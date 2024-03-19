https://ria.ru/20240319/tsern-1934162191.html

Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН

Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН - РИА Новости, 19.03.2024

Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН

Приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:02

2024-03-19T10:02

2024-03-19T10:02

наука

россия

швейцария

франция

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого ЦЕРНа, так и научных институтов России, заявили РИА Новости во вторник в Институте ядерной физики СО РАН. Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. "Руководством ЦЕРН было принято политическое решение о приостановке сотрудничества с научными организациями из Российской Федерации. Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается", - сообщили агентству в пресс-службе ИЯФ СО РАН, чьи сотрудники на регулярной основе работали в ЦЕРН. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html

https://ria.ru/20240319/nauka-1934138386.html

россия

швейцария

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, швейцария, франция, российская академия наук