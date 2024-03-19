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Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН - РИА Новости, 19.03.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:02 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/tsern-1934162191.html
Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН
Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН - РИА Новости, 19.03.2024
Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН
Приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:02
2024-03-19T10:02
наука
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого ЦЕРНа, так и научных институтов России, заявили РИА Новости во вторник в Институте ядерной физики СО РАН. Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. "Руководством ЦЕРН было принято политическое решение о приостановке сотрудничества с научными организациями из Российской Федерации. Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается", - сообщили агентству в пресс-службе ИЯФ СО РАН, чьи сотрудники на регулярной основе работали в ЦЕРН. ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html
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россия, швейцария, франция, российская академия наук
Наука, Россия, Швейцария, Франция, Российская академия наук
Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН

Институт РАН: отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на исследования

© Фото : CERNЭксперимент NA64 в ЦЕРН
Эксперимент NA64 в ЦЕРН - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : CERN
Эксперимент NA64 в ЦЕРН. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого ЦЕРНа, так и научных институтов России, заявили РИА Новости во вторник в Институте ядерной физики СО РАН.
Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией
03:08
"Руководством ЦЕРН было принято политическое решение о приостановке сотрудничества с научными организациями из Российской Федерации. Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается", - сообщили агентству в пресс-службе ИЯФ СО РАН, чьи сотрудники на регулярной основе работали в ЦЕРН.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков сообщил об интересе зарубежных ученых к российским мегаустановкам
04:12
 
НаукаРоссияШвейцарияФранцияРоссийская академия наук
 
 
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