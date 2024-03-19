Отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на науку, заявили в РАН
Институт РАН: отказ ЦЕРН от работы с Россией негативно повлияет на исследования
© Фото : CERNЭксперимент NA64 в ЦЕРН
© Фото : CERN
Эксперимент NA64 в ЦЕРН. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Приостановка сотрудничества Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет на научные исследования как самого ЦЕРНа, так и научных институтов России, заявили РИА Новости во вторник в Институте ядерной физики СО РАН.
Ранее официальный представитель Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
"Руководством ЦЕРН было принято политическое решение о приостановке сотрудничества с научными организациями из Российской Федерации. Это решение негативно повлияет на научные исследования и ЦЕРН, и научных институтов РФ. В настоящее время идет процесс передачи дел нашим коллегам из разных стран-участниц ЦЕРН, который должен завершиться к ноябрю 2024 года. Вопрос дальнейшего сотрудничества не обсуждается", - сообщили агентству в пресс-службе ИЯФ СО РАН, чьи сотрудники на регулярной основе работали в ЦЕРН.
ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Большой адронный коллайдер (БАК) создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики - было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.