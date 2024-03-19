https://ria.ru/20240319/tsern-1934136457.html

ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией

ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией - РИА Новости, 19.03.2024

ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество с сотнями специалистов, имеющими связи с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:08

2024-03-19T03:08

2024-03-19T09:32

россия

швейцария

франция

российская академия наук

европейская организация по ядерным исследованиям

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ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество с сотнями специалистов, имеющими связи с Россией, заявил РИА Новости ее официальный представитель Арно Марсолье."На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии. — Прим. ред.). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что работу этих ученых на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие группы.Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России.В декабре директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев сообщил, что специалисты института продолжат сотрудничать с ЦЕРН до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран.В марте 2022 года ЦЕРН временно приостановила статус России как страны-наблюдателя и поставила на паузу сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине. Организация также пообещала соблюдать все международные санкции в отношении России.ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Организация построила Большой адронный коллайдер при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

https://ria.ru/20240317/koridor-1933588841.html

https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932706210.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

россия

швейцария

франция

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россия, швейцария, франция, российская академия наук, европейская организация по ядерным исследованиям