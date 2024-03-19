ЦЕРН прекратит работу почти с 500 специалистами, связанными с Россией
ЦЕРН прекратит 30 ноября сотрудничать с 500 специалистами, связанными с Россией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве
Глобус - символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 19 мар — РИА Новости. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в конце ноября прекратит сотрудничество с сотнями специалистов, имеющими связи с Россией, заявил РИА Новости ее официальный представитель Арно Марсолье.
"На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии. — Прим. ред.). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работу этих ученых на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие группы.
Марсолье напомнил, что ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от России.
В декабре директор Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН академик Павел Логачев сообщил, что специалисты института продолжат сотрудничать с ЦЕРН до осени 2024 года, но уже передают дела коллегам из других стран.
В марте 2022 года ЦЕРН временно приостановила статус России как страны-наблюдателя и поставила на паузу сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине. Организация также пообещала соблюдать все международные санкции в отношении России.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Организация построила Большой адронный коллайдер при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.