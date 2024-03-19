https://ria.ru/20240319/tsentr-1934302646.html
В КНЦ РАН при помощи "ФосАгро" создан центр по апатит-нефелиновым рудам
В КНЦ РАН при помощи "ФосАгро" создан центр по апатит-нефелиновым рудам - РИА Новости, 19.03.2024
В КНЦ РАН при помощи "ФосАгро" создан центр по апатит-нефелиновым рудам
Научно-исследовательский центр для изучения вопросов переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд создан в Кольском научном центре РАН в Апатитах при... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:50
2024-03-19T17:50
2024-03-19T17:50
апатиты
апатит
фосагро
российская академия наук
геннадий красников
россия
технологии
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Научно-исследовательский центр для изучения вопросов переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд создан в Кольском научном центре РАН в Апатитах при поддержке "ФосАгро", сообщает компания. Создание центра предусмотрено соглашением о научно-техническом сотрудничестве между КНЦ РАН и "ФосАгро" от 2020 года, а также трехсторонним соглашением о взаимодействии, которое было подписано Минобрнауки РФ, КНЦ РАН и "ФосАгро" на полях ПМЭФ-2023. "Уникальная связь между промышленностью, передовыми российскими компаниями и академической наукой очень важна для экономической независимости страны и в целом для развития науки. Сегодня как никогда очень важно, чтобы научные исследования были востребованы и, в частности, крупными российскими компаниями. Проблема обогащения труднообогатимых апатит-нефелиновых руд сегодня крайне актуальна не только для компании "ФосАгро", но и для экономики страны в целом", - приводятся в сообщении слова президента РАН Геннадия Красникова на церемонии открытия центра. Как отметили в "ФосАгро", целью исследований в новом научном комплексе станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках Кировского филиала АО "Апатит" в условиях изменчивости минерального состава руды. Научно-исследовательский центр будет вести научно-прикладные исследования и формировать задания для привлечения к решению указанных задач профильных вузов, академических и отраслевых институтов. Кроме того, центр будет заниматься минералогическими исследованиями, разработкой оптимальных режимов рудоподготовки, составлением карты запасов руды и разработкой новых технологий использования флотационных реагентов. Планируется ежегодно проводить анализ не менее 100 технологических проб апатит-нефелиновой руды и 2500 проб на минералогический состав с обеспечением научной поддержки основных технологических процессов на производстве. В строительство и оснащение оборудованием нового здания центра "ФосАгро" направила около 500 миллионов рублей. "Уверен, что новый Научно-исследовательский центр позволит нам в многолетней перспективе гарантировать высокое качество продукции не только Кировского филиала АО "Апатит", поможет нам и впредь оставаться гарантом продовольственной безопасности России", - подчеркнул генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
https://ria.ru/20240206/fosagro-1925757812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
апатиты, апатит, фосагро, российская академия наук, геннадий красников, россия, технологии
Апатиты, Апатит, ФосАгро, Российская академия наук, Геннадий Красников, Россия, Технологии
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Научно-исследовательский центр для изучения вопросов переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд создан в Кольском научном центре РАН в Апатитах при поддержке "ФосАгро", сообщает компания.
Создание центра предусмотрено соглашением о научно-техническом сотрудничестве между КНЦ РАН и "ФосАгро" от 2020 года, а также трехсторонним соглашением о взаимодействии, которое было подписано Минобрнауки РФ
, КНЦ РАН и "ФосАгро" на полях ПМЭФ-2023.
"Уникальная связь между промышленностью, передовыми российскими компаниями и академической наукой очень важна для экономической независимости страны и в целом для развития науки. Сегодня как никогда очень важно, чтобы научные исследования были востребованы и, в частности, крупными российскими компаниями. Проблема обогащения труднообогатимых апатит-нефелиновых руд сегодня крайне актуальна не только для компании "ФосАгро", но и для экономики страны в целом", - приводятся в сообщении слова президента РАН Геннадия Красникова
на церемонии открытия центра.
Как отметили в "ФосАгро", целью исследований в новом научном комплексе станет достижение максимально возможного извлечения полезного компонента при стабильно высоком качестве апатитового концентрата на обогатительных фабриках Кировского филиала АО "Апатит
" в условиях изменчивости минерального состава руды.
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Научно-исследовательский центр будет вести научно-прикладные исследования и формировать задания для привлечения к решению указанных задач профильных вузов, академических и отраслевых институтов. Кроме того, центр будет заниматься минералогическими исследованиями, разработкой оптимальных режимов рудоподготовки, составлением карты запасов руды и разработкой новых технологий использования флотационных реагентов. Планируется ежегодно проводить анализ не менее 100 технологических проб апатит-нефелиновой руды и 2500 проб на минералогический состав с обеспечением научной поддержки основных технологических процессов на производстве.
В строительство и оснащение оборудованием нового здания центра "ФосАгро" направила около 500 миллионов рублей.
"Уверен, что новый Научно-исследовательский центр позволит нам в многолетней перспективе гарантировать высокое качество продукции не только Кировского филиала АО "Апатит", поможет нам и впредь оставаться гарантом продовольственной безопасности России", - подчеркнул генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.