https://ria.ru/20240319/taranda-1934194201.html

Биография Витаутаса Таранды

Биография Витаутаса Таранды - РИА Новости, 19.03.2024

Биография Витаутаса Таранды

Советский и российский артист балета, заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Леонович Таранда родился в 1965 году в семье военнослужащего... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:02

2024-03-19T12:02

2024-03-19T12:02

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Советский и российский артист балета, заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Леонович Таранда родился в 1965 году в семье военнослужащего. Брат – артист балета, хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда. В 1983 году окончил Московское академическое хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии), в 2003 году – Российский институт театрального искусства – ГИТИС (педагог-хореограф). В 1983-1994 годах являлся танцовщиком балетной труппы Государственного академического Большого театра России. Выходил на сцену в таких партиях, как Боярин в балете "Иван Грозный", Дружок, Купец и Скоморох в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева; Герцог и Лоренцо в спектакле "Дон Кихот" Людвига Минкуса; Главный кучер и Кучер в "Петрушке" Игоря Стравинского; Коппелиус в "Коппелии, или Красавице с голубыми глазами" Лео Делиба; Анна Андреевна в спектакле "Эскизы" на музыку Альфреда Шнитке и Геннадия Рождественского; Марцелина и Никез в балете "Тщетная предосторожность, или Лиза и Колен" Петера Гертеля; Медведенко в "Чайке" Родиона Щедрина; Нэпман в балете "Золотой век" Дмитрия Шостаковича; Пастух в "Спартаке" Арама Хачатуряна; Принц Лимон и Стражник в "Чиполлино" Карэна Хачатуряна; Принц Флер-де-Пуа в балете "Спящая красавица" Петра Чайковского; Старик в "Сильфиде" Хермана Левеншелля; Стражник в спектакле "Любовью за любовь" Тихона Хренникова; Щеголь в "Анюте" Валерия Гаврилина. Был одним из танцовщиков в Danse des Forbans ("Танец пиратов") в балете "Корсар" Адольфа Адана и Цезаря Пуни. Кроме того, выходил на сцену в музыкальных номерах в ролях Кумана в "Половецких плясках" в опере "Князь Игорь" Александра Бородина и Петра I в "Хованщине" Модеста Мусоргского. С 1994 года работал в театре "Имперский русский балет", созданном его братом Гедиминасом Тарандой. Был педагогом-репетитором, заведовал труппой театра.Одновременно с 2000 года был директором студии при "Имперском русском балете". Кроме того, являлся заместителем директора "Имперского русского балета".18 марта 2024 года Витаутас Таранда скончался.Витаутас Таранда был награжден орден Дягилева 1 степени за вклад в искусство.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, иван грозный, большой театр, сергей прокофьев, игорь стравинский, культура