Биография Витаутаса Таранды
Советский и российский артист балета, заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Леонович Таранда родился в 1965 году в семье военнослужащего. Брат – артист балета, хореограф, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда.
В 1983 году окончил Московское академическое хореографическое училище (сейчас Московская академия хореографии), в 2003 году – Российский институт театрального искусства – ГИТИС (педагог-хореограф).
В 1983-1994 годах являлся танцовщиком балетной труппы Государственного академического Большого театра России. Выходил на сцену в таких партиях, как Боярин в балете "Иван Грозный", Дружок, Купец и Скоморох в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева; Герцог и Лоренцо в спектакле "Дон Кихот" Людвига Минкуса; Главный кучер и Кучер в "Петрушке" Игоря Стравинского; Коппелиус в "Коппелии, или Красавице с голубыми глазами" Лео Делиба; Анна Андреевна в спектакле "Эскизы" на музыку Альфреда Шнитке и Геннадия Рождественского; Марцелина и Никез в балете "Тщетная предосторожность, или Лиза и Колен" Петера Гертеля; Медведенко в "Чайке" Родиона Щедрина; Нэпман в балете "Золотой век" Дмитрия Шостаковича; Пастух в "Спартаке" Арама Хачатуряна; Принц Лимон и Стражник в "Чиполлино" Карэна Хачатуряна; Принц Флер-де-Пуа в балете "Спящая красавица" Петра Чайковского; Старик в "Сильфиде" Хермана Левеншелля; Стражник в спектакле "Любовью за любовь" Тихона Хренникова; Щеголь в "Анюте" Валерия Гаврилина. Был одним из танцовщиков в Danse des Forbans ("Танец пиратов") в балете "Корсар" Адольфа Адана и Цезаря Пуни. Кроме того, выходил на сцену в музыкальных номерах в ролях Кумана в "Половецких плясках" в опере "Князь Игорь" Александра Бородина и Петра I в "Хованщине" Модеста Мусоргского.
С 1994 года работал в театре "Имперский русский балет", созданном его братом Гедиминасом Тарандой. Был педагогом-репетитором, заведовал труппой театра.
Одновременно с 2000 года был директором студии при "Имперском русском балете". Кроме того, являлся заместителем директора "Имперского русского балета".
18 марта 2024 года Витаутас Таранда скончался.
Витаутас Таранда был награжден орден Дягилева 1 степени за вклад в искусство.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников