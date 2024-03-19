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Умер хореограф Витаутас Таранда - РИА Новости, 19.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:13 19.03.2024 (обновлено: 10:41 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/taranda-1934153664.html
Умер хореограф Витаутас Таранда
Умер хореограф Витаутас Таранда - РИА Новости, 19.03.2024
Умер хореограф Витаутас Таранда
Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета"... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:13
2024-03-19T10:41
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев.&quot;К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть&quot;, — сказал собеседник агентства.О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, добавил Кулбужев.Витаутас Таранда окончил Московское академическое хореографическое училище в 1983 году. Он работал в Большом театре с 1983 по 1994 годы. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет".
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россия, большой театр
Культура, Россия, Большой театр
Умер хореограф Витаутас Таранда

Умер заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда

© Фото : Имперский Русский БалетЗамдиректора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда
Замдиректора Имперского русского балета Витаутас Таранда - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Имперский Русский Балет
Замдиректора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев.
«

"К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть", — сказал собеседник агентства.

О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, добавил Кулбужев.
Витаутас Таранда окончил Московское академическое хореографическое училище в 1983 году. Он работал в Большом театре с 1983 по 1994 годы. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет".
 
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