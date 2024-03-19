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Умер хореограф Витаутас Таранда
Умер хореограф Витаутас Таранда - РИА Новости, 19.03.2024
Умер хореограф Витаутас Таранда
Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета"... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:13
2024-03-19T09:13
2024-03-19T10:41
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев."К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть", — сказал собеседник агентства.О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, добавил Кулбужев.Витаутас Таранда окончил Московское академическое хореографическое училище в 1983 году. Он работал в Большом театре с 1983 по 1994 годы. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет".
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россия, большой театр
Культура, Россия, Большой театр
Умер хореограф Витаутас Таранда
Умер заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев.
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"К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть", — сказал собеседник агентства.
О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, добавил Кулбужев.
Витаутас Таранда окончил Московское академическое хореографическое училище в 1983 году. Он работал в Большом театре с 1983 по 1994 годы. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет".