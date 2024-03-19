https://ria.ru/20240319/taranda-1934153664.html

Умер хореограф Витаутас Таранда

Умер хореограф Витаутас Таранда - РИА Новости, 19.03.2024

Умер хореограф Витаутас Таранда

Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета"... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:13

2024-03-19T09:13

2024-03-19T10:41

культура

россия

большой театр

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Заместитель директора "Имперского русского балета" Витаутас Таранда умер 18 марта, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев."К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть", — сказал собеседник агентства.О дате и месте прощания и похорон пока нет информации, добавил Кулбужев.Витаутас Таранда окончил Московское академическое хореографическое училище в 1983 году. Он работал в Большом театре с 1983 по 1994 годы. В 1994 году его брат Гедиминас Таранда создал "Имперский русский балет".

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2024

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россия, большой театр